  Хотел завершить карьеру. Игрок Реала вспомнил тяжелый период жизни
Испания
08 октября 2025, 16:30
Хотел завершить карьеру. Игрок Реала вспомнил тяжелый период жизни

Эдер Милитао тяжело пережил разрыв крестообразных связок

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

27-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао вспомнил тяжелый период в своей карьере, во время которого ему пришлось дважды проходить восстановление после разрыва крестовидных связок.

Бразилец признался, что с 2023 по 2024 год рассматривал вариант завершения карьеры, однако жена и близкое окружение остановили его.

«После второй травмы у меня в голове пронеслось много мыслей. Я даже думал оставить футбол, потому что это непросто, но благодаря поддержке моей жены, дочери и партнеров по команде сегодня я здесь, чтобы играть на высоком уровне.

Это были два сложных года с двумя очень серьезными травмами. Вторую переживаешь иначе, потому что уже знаешь процесс восстановления. Это нелегко. Нужно очень держаться за свою семью, за Бога… Травма забирает рутину, к которой ты привык: тренировки, привычный режим. Вдруг ты дома, зависишь от помощи других. К счастью, я восстановился после травм и вернулся на максимальный уровень, что совсем непросто», – сказал Милитао.

Эдер Милитао Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
