Украина. Вторая лига08 октября 2025, 17:45 | Обновлено 08 октября 2025, 18:03
683
0
ВИДЕО. Выбил в своего вратаря. Невероятный автогол в чемпионате Украины
Забавный момент в матче Скалы 1911 и Полесья-2
В матче Второй лиги между командами Полесье-2 – Скала 1911 (2:3) счет был открыт уже на старте встречи, когда ошибки допустили вратарь и защитник житомирской команды.
Сперва кипер выбил мяч в соперника, а затем свой же защитник пробил во вратаря и оформил курьезный автогол.
Оба игрока после такого мяча устроили разборки, кто из них виноват в голе.
Полесье-2 идет на второй позиции в группе А, а Скала 1911 поднялась на 5-е место.
Видео. Забавный автогол в матче Второй лиги
