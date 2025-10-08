ВИДЕО. Выбил в своего вратаря. Невероятный автогол в чемпионате Украины

В матче Второй лиги между командами Полесье-2 – Скала 1911 (2:3) счет был открыт уже на старте встречи, когда ошибки допустили вратарь и защитник житомирской команды.

Сперва кипер выбил мяч в соперника, а затем свой же защитник пробил во вратаря и оформил курьезный автогол.

Оба игрока после такого мяча устроили разборки, кто из них виноват в голе.

Полесье-2 идет на второй позиции в группе А, а Скала 1911 поднялась на 5-е место.

Видео. Забавный автогол в матче Второй лиги