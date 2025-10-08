ВИДЕО. Выбил в своего вратаря. Невероятный автогол в чемпионате Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
08 октября 2025, 17:45 | Обновлено 08 октября 2025, 18:03
Забавный момент в матче Скалы 1911 и Полесья-2

ФК Скала 1911

В матче Второй лиги между командами Полесье-2 – Скала 1911 (2:3) счет был открыт уже на старте встречи, когда ошибки допустили вратарь и защитник житомирской команды.

Сперва кипер выбил мяч в соперника, а затем свой же защитник пробил во вратаря и оформил курьезный автогол.

Оба игрока после такого мяча устроили разборки, кто из них виноват в голе.

Полесье-2 идет на второй позиции в группе А, а Скала 1911 поднялась на 5-е место.

Видео. Забавный автогол в матче Второй лиги

Скала 1911 Стрый Полесье-2 Житомир Вторая лига Украины видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
