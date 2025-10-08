Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заслуженный тренер: Есть сомнительные легионеры, а где воспитанники Динамо?
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 14:04 |
737
3

Заслуженный тренер: Есть сомнительные легионеры, а где воспитанники Динамо?

Анатолий Крощенко оценил результаты и игру киевского клуба в нынешнем сезоне

08 октября 2025, 14:04 |
737
3 Comments
Заслуженный тренер: Есть сомнительные легионеры, а где воспитанники Динамо?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Заслуженный тренер Украины Анатолий Крощенко поделился мнением о результатах и ​​игре киевского «Динамо» в нынешнем сезоне, а также посоветовал тренерскому штабу «бело-синих» обращать внимание на собственную академию и молодых воспитанников:

«Залог успешной игры – работа на тренировках. Создается впечатление, что игроки выходят на поле и уже в течение матча приспосабливаются друг к другу и к сопернику. Решают, как будут играть. Хромает тактика.

Важно отрабатывать игру в обороне до автоматизма. Когда я был тренером, практиковал одно упражнение: по пять мячей ставил направо и налево. Идут навесы, четыре игрока защищаются, четыре атакуют. Футболисты должны были почувствовать, кто кого держит, куда бежать, как маневрировать, как страховать партнера. И так до тех пор пока с закрытыми глазами не будут чувствовать друг друга.

Теперь посмотрите на защитников "Динамо". Прошу прощения, но Попова часто сажают пятой точкой на газон, потому что он слабо играет позиционно. Не понимает базовых вещей.

Приведу только один пример. Йожеф Сабо, тогда возглавлявший «Динамо», спрашивает: «Посоветуй, кого можно взять в первую команду?»Отвечаю: приходи, есть талантливые ребята. Йожеф Йожефович приехал и после первого просмотра отобрал Сергея Федорова, Владислава Ващука и Александра Шовковского.

Сейчас «Динамо» остро нуждается в усилении на разных позициях. Однако скажите, кто из академии пришел в последние годы? То из «Черноморца» берут, то из «Днепра-1», то легионеры сомнительного класса. Где свои питомцы?»– прокомментировал Крощенко.

По теме:
Волевая победа. Ингулец в результативном матче обыграл Агробизнес
Воспитанника Динамо признали лучшим игроком месяца в зарубежной лиге
Игрок ЛНЗ: «Счастливы были, что победили Шахтер с таким счетом»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Анатолий Крощенко Денис Попов
Николай Титюк Источник: Footboom
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
Футбол | 08 октября 2025, 11:29 6
«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры

Именитый португальский форвард не планирует в ближайшее время завершать карьеру

Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08 октября 2025, 08:19 33
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко

Тренер больше не рассчитывает на футболиста

Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08.10.2025, 14:48
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Футбол | 08.10.2025, 06:30
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08.10.2025, 07:35
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Лавина грязи против Динамо в исполнении спорт уа кротам не поможет, как и в целом гибридная атака ахметки. Разница между командами ОДНО (!) очко, но почему то грязь потоками г...на льется именно на Динамо! Владельцы сайта с цепи сорвались от потока денежных вливаний из Лондона?! А понятие журналистской совести и этики вам вообще известно? Думаю, что нет.
Ответить
+2
sania
https://footclub.com.ua/news/Ukraina/Premer-liga/1516394958/Mochilovo-pid-z
amovlennya
Ответить
+1
Микола Унгурян
та і власні вихованці є, молодіжка ДК ж доволі непогано виступає. 
Тут питання не де вони, а що з ними роблять у основній команді що з перспективних гравців перетворюються в безвільних мажорів
Ответить
-1
Популярные новости
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 41
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 62
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем