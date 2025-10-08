Заслуженный тренер: Есть сомнительные легионеры, а где воспитанники Динамо?

Заслуженный тренер Украины Анатолий Крощенко поделился мнением о результатах и ​​игре киевского «Динамо» в нынешнем сезоне, а также посоветовал тренерскому штабу «бело-синих» обращать внимание на собственную академию и молодых воспитанников:

«Залог успешной игры – работа на тренировках. Создается впечатление, что игроки выходят на поле и уже в течение матча приспосабливаются друг к другу и к сопернику. Решают, как будут играть. Хромает тактика.

Важно отрабатывать игру в обороне до автоматизма. Когда я был тренером, практиковал одно упражнение: по пять мячей ставил направо и налево. Идут навесы, четыре игрока защищаются, четыре атакуют. Футболисты должны были почувствовать, кто кого держит, куда бежать, как маневрировать, как страховать партнера. И так до тех пор пока с закрытыми глазами не будут чувствовать друг друга.

Теперь посмотрите на защитников "Динамо". Прошу прощения, но Попова часто сажают пятой точкой на газон, потому что он слабо играет позиционно. Не понимает базовых вещей.

Приведу только один пример. Йожеф Сабо, тогда возглавлявший «Динамо», спрашивает: «Посоветуй, кого можно взять в первую команду?»Отвечаю: приходи, есть талантливые ребята. Йожеф Йожефович приехал и после первого просмотра отобрал Сергея Федорова, Владислава Ващука и Александра Шовковского.

Сейчас «Динамо» остро нуждается в усилении на разных позициях. Однако скажите, кто из академии пришел в последние годы? То из «Черноморца» берут, то из «Днепра-1», то легионеры сомнительного класса. Где свои питомцы?»– прокомментировал Крощенко.