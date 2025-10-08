Иван НЕСТЕРЕНКО: «Когда твою работу отмечают – это всегда мотивирует»

Полузащитник киевской «Оболони» Иван Нестеренко отреагировал на награду лучшему игроку сентября в своем клубе.

– Ты стал игроком сентября. Расскажи, что для тебя значит это звание?

– Конечно, это очень приятно. Когда твою работу отмечают – это всегда мотивирует. Особенно, когда такую оценку дают наши болельщики. Это придает уверенности и стимулирует работать еще больше.

– Ты дважды становился игроком матча по версии наших болельщиков. Они тебя очень быстро полюбили. Чувствуешь эту поддержку? Как удалось завоевать симпатию фанов?

– Да, я действительно чувствую эту любовь и поддержку. Это невероятно приятно, когда после каждого матча люди пишут, поддерживают, благодарят. Думаю, все просто – я всегда отдаюсь игре на максимум, борюсь за команду и стараюсь оставить на поле все, что имею. Наверное, именно это люди и ценят.

– Вспомни самый яркий момент этого месяца.

– Безусловно, это гол в ворота «Динамо». Эмоции тогда были невероятные – большая радость и гордость, что удалось помочь команде и подарить такие эмоции нашим болельщикам.