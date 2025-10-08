ФОТО. Как украинская молодежка сражалась с Испанией на чемпионате мира U-20

7 октября сборная Украины U-20 на мундиале в Чили в 1/8 финала встречалась с Испанией.

В первом тайме сине-желтые делали ставку на быстрые атаки, рассчитывая на бомбардирские качества Матвея Пономаренко. Именно центрфорвард был самым заметным в составе нашей команды в первой половине: после фола на нем испанцы получили единственный в тайме «горчичник».

Соперник больше владел мячом, а особой активностью в его составе выделялся Пабло Гарсия. Однажды нападающий опасно пробивал головой с линии вратарской, а позже заставил Крапивцова реагировать на удар метров с 16.

В середине тайма испанцы заработали угловой на правом фланге, который стал результативным. Розыгрыш стандарта завершился передачей Мендосы на Пабло Гарсию, которому позволили пробить с линии вратарской (1:0).

Почти сразу украинцы могли восстановить паритет, но после фланговой передачи слева Пономаренко не дотянулся до мяча. Перед перерывом Матвей имел еще один момент: после штрафного в исполнении Кревсуна форвард пробил головой в дальний угол – рядом со штангой.

После перерыва Украина добавила – увеличила темп, перевела игру на половину поля испанцев и начала чаще угрожать их воротам. После одного из ударов мяч рикошетом от защитника пролетел прямо над перекладиной. Вскоре Гусев завершал розыгрыш стандартного положения ударом в дальний угол – и снова рядом с площадью ворот.

Очень эмоциональными вышли последние минуты. Сине-желтые атаковали почти всей командой, но Пищуру не хватило совсем немного, чтобы точно пробить с разворота. В итоге – Украина U-20 минимально уступила Испании (0:1) и завершила борьбу на чемпионате мира U-20 в Чили.

ЧМ-2025 U-20. 1/8 финала

7 октября. Вальпараисо. Стадион «Элиас Фигероа Брандер».

Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1 (0:1)

Гол: Пабло Гарсия, 24.

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах (Шевченко, 65), Ващенко (Будько, 81), Кревсун, Деркач (Дигтярь, 89), Караман (Панченко, 81), Пономаренко (Пищур, 46). Главный тренер: Дмитрий Михайленко.

Испания U-20: Гонсалес, Диас, Куэнка (Кортес, 59), Фортеа (Каналес, 77), Мерино, Белаид (Наварро, 77), Мендоса, Питарч, Браво, Пабло Гарсия, Виргили (Мелла, 59). Главный тренер: Пако Гальярдо.

Предупреждения: Гусев, 90+3 – Куэнка, 12, Браво, 74.

Арбитр: Джалал Джаед (Марокко).

