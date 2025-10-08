«Какое безумие». Реакция Месси на решение легенды Барсы завершить карьеру
Лионель поблагодарил Жорди Альбе за прошедшие годы вместе
Легендарный аргентинец Лионель Месси написал несколько теплых слов своему товарищу по команде Жорди Альбе, который принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.
Оба игрока давно знакомы: впервые Лионель и Жорди встретились в «Барселоне», где бок о бок провели девять сезонов.
В последние два года Альба и Месси вместе выступают за «Интер» Майами.
«Спасибо тебе, Жорди. Я буду очень по тебе скучать.
После всего, что мы пережили вместе, будет странно смотреть на левый фланг защиты и не видеть тебя там...
Какое безумие – сколько передач ты отдал мне за все эти годы... Кто теперь будет мне ассистировать?» – написал Лионель.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тымчик не поможет команде в матчах отбора ЧМ-2026
Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской ЛЧ