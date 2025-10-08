«Какое безумие». Реакция Месси на решение легенды Барсы завершить карьеру

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
08 октября 2025, 11:48 | Обновлено 08 октября 2025, 11:50
Лионель поблагодарил Жорди Альбе за прошедшие годы вместе

Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба та Лионель Месси

Легендарный аргентинец Лионель Месси написал несколько теплых слов своему товарищу по команде Жорди Альбе, который принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

Оба игрока давно знакомы: впервые Лионель и Жорди встретились в «Барселоне», где бок о бок провели девять сезонов.

В последние два года Альба и Месси вместе выступают за «Интер» Майами.

«Спасибо тебе, Жорди. Я буду очень по тебе скучать.

После всего, что мы пережили вместе, будет странно смотреть на левый фланг защиты и не видеть тебя там...

Какое безумие – сколько передач ты отдал мне за все эти годы... Кто теперь будет мне ассистировать?» – написал Лионель.

Бывший игрок Реала хочет к Месси: он отказался от иранских денег
Чемпионка мира объявила о завершении карьеры в 24 года
ОФИЦИАЛЬНО. Не Бускетс. Еще одна легенда Барсы завершит карьеру в Майами
Жорди Альба Интер Майами Лионель Месси завершение карьеры
