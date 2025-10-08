Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Тренер дал четыре дня выходных»

Украинский полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал матч 8–го тура УПЛ, в котором его команда со счетом 3:1 одолела «Кудровку»:

– Егор, поздравляю с победой и твоим четвертым голом в УПЛ в этом сезоне. Сегодня на стадионе была очень горячая атмосфера благодаря Ультрас «Кривбасса», которые вернулись на домашние трибуны. Поделись своими эмоциями.

– Действительно, матч получился очень интересным. Прежде всего хочу поблагодарить наших Ультрас. Очень приятно играть при такой безумной поддержке. Они заряжают не только команду, но и весь стадион. Надеюсь, что их ряды будут только расти, и они будут поддерживать нас в каждом матче.

Это мотивирует бежать вперед еще больше, забивать голы и дарить болельщикам радость. Что касается самой игры – это был интересный поединок. Хорошо, что смогли одержать победу, взять три ценных очка и остаться в верхней части турнирной таблицы.

– В начале первого тайма ты отличился в воротах «Кудровки». Можно сказать, что это произошло благодаря поддержке Ультрас?

– Безусловно, это сыграло свою роль. Еще до стартового свистка мы почувствовали, как нас гонят вперед. Их энергия помогла нам взять высокий темп с первых минут и держать его до перерыва. Во втором тайме немного подсели физически, соперник начал активнее давить. Но хорошо, что удалось забить второй мяч на контратаке, это существенно облегчило нам задачу. А третий гол окончательно закрепил результат.

– Какая сейчас атмосфера в раздевалке?

– Всегда приятная, когда побеждаем. Все довольны. Тренер дал четыре дня выходных, будет время восстановиться, переключиться психологически, провести время с семьей. А потом уже будем готовиться к следующим матчам. Впереди два непростых соперника: «Рух» и «Динамо». Чтобы оставаться среди лидеров, мы должны выходить на каждую игру только с одним настроем – играть на победу.

