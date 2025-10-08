Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Кривбассе рассказали, сколько времени пропустят два ключевых игрока
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 02:59 | Обновлено 08 октября 2025, 03:16
59
0

В Кривбассе рассказали, сколько времени пропустят два ключевых игрока

Александр Кемкин и Артур Микитишин получили травмы

08 октября 2025, 02:59 | Обновлено 08 октября 2025, 03:16
59
0
В Кривбассе рассказали, сколько времени пропустят два ключевых игрока
ФК Кривбасс. Александр Кемкин и Артур Микитишин

Главный врач криворожского ФК «Кривбасс» Дмитрий Коломойцев рассказал о повреждениях вратаря Александра Кемкина и полузащитника Артура Микитишина, полученных в домашнем матче 8-го тура УПЛ против ФК «Кудровка» (3:1).

«Артур Микитишин и Александр Кемкин прошли дополнительные углубленные обследования – МРТ и КТ пораженных участков. Во время обследования Микитишина было обнаружено повреждение связок голеностопного сустава.

Футболист пройдет консервативное лечение и реабилитацию на клубной базе под наблюдением медицинского штаба и реабилитологов ФК «Кривбасс».

Повреждение Кемкина оказалось не столь серьезным, поэтому рассчитываем на его скорейшее возвращение к тренировкам в общей группе после непродолжительного периода восстановления также под нашим наблюдением».

По теме:
Богдан БОЙКО: Бартулович четко понимает, как должен работать Металлист 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с двумя тренерами-ассистентами
Кривбасс: в паузе без спарринга и с травмированными игроками
Артур Микитишин Александр Кемкин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 07 октября 2025, 22:19 8
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников

Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд

Индонезия – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08 октября 2025, 03:57 0
Индонезия – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Индонезия – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 8 октября и начнется в 20:15 по Киеву

Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Футбол | 07.10.2025, 20:05
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Футбол | 07.10.2025, 10:09
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07.10.2025, 07:10
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 3
Футбол
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
06.10.2025, 06:16 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
06.10.2025, 07:21
Бокс
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем