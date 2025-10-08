В Кривбассе рассказали, сколько времени пропустят два ключевых игрока

Главный врач криворожского ФК «Кривбасс» Дмитрий Коломойцев рассказал о повреждениях вратаря Александра Кемкина и полузащитника Артура Микитишина, полученных в домашнем матче 8-го тура УПЛ против ФК «Кудровка» (3:1).

«Артур Микитишин и Александр Кемкин прошли дополнительные углубленные обследования – МРТ и КТ пораженных участков. Во время обследования Микитишина было обнаружено повреждение связок голеностопного сустава.

Футболист пройдет консервативное лечение и реабилитацию на клубной базе под наблюдением медицинского штаба и реабилитологов ФК «Кривбасс».

Повреждение Кемкина оказалось не столь серьезным, поэтому рассчитываем на его скорейшее возвращение к тренировкам в общей группе после непродолжительного периода восстановления также под нашим наблюдением».