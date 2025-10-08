Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
08 октября 2025, 09:59 | Обновлено 08 октября 2025, 10:12
Лидер сборной Украины U-20 пояснил досадное поражение от Испании на ЧМ-2025

Даниил Кревсун поделился эмоциями после минимального поражения от Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Кревсун

Полузащитник юниорской сборной Украины U-20 Даниил Кревсун поделился эмоциями после минимального поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2025 года.

«Конечно, трудная для нас игра была. Однако я могу сказать, что доволен командой. Мы бились до конца, и я могу уверенно сказать, что отдали все силы. Но, к сожалению, результат не для нас. Чтобы дожать и перевести игру в экстраймы, не хватило реализации. Но могу сказать, что Испания – одна из лучших команд на этом ЧМ. И я думаю, что мы достойно дрались, но, к сожалению, сегодня не повезло.

Конечно, мы сейчас расстроены, но надо сказать, что мы творим историю. Мы не так часто выступаем на ЧМ. И для нас, для нашей страны, это действительно уровень. Здесь есть болельщики, приехавшие нас поддержать. И мы очень довольны этим. К сожалению, мы уже едем домой.

Тренеры в перерыве говорили, что у нас все получится, что нам нужно потерпеть до конца и у нас еще будут свои моменты, и их нужно будет использовать. Но не вышло.

«Болельщиками спасибо большое за поддержку. Было действительно приятно слышать вас здесь. И сегодня мы почувствовали, что за нас болеет весь стадион. Это очень приятно для нас», – сказал Кревсун.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Испания, где сине-желтые потерпели минимальное поражение и вылетели из чемпионата мира.

сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 Даниил Кревсун
Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
Комментарии 0
