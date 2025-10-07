Ушел из жизни первый вратарь в истории Карпат

5 октября скончался экс-голкипер львовских «Карпат» Юрий Сусла. Об этом сообщила пресс-служба клуба Украинской Премьер-лиги.

Вратарь украинского клуба скончался на 91-м году жизни. Он был первым вратарем в истории «Карпат». За львовскую команду он провел 77 матчей. В 1966 году Юрий вошел в тренерский штаб «Львов», с которым завоевал Кубок СССР.

Юрий Сусла дебютировал за львовский клуб 21 апреля 1963 года. Тогда «Карпаты» сыграли с гомельским «Локомотивом». «Львы» в той игре одержали победу со счетом 1:0.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» в паузе чемпионата ограничатся тренировочным процессом.