Карпаты в паузе чемпионата ограничатся тренировочным процессом

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» во время паузы в УПЛ, вызванной международными матчами сборных, сосредоточатся на тренировочном процессе. Кстати, и во время сентябрьского перерыва в чемпионате львовяне также в отличие от других участников не проводили спарринги.

Руководитель команды Владислав Лупашко не сможет задействовать вызванных в сборные Украины разного возраста Олега Федора, Назара Домчака, Артура Шаха, Николая Киричока, Маркияна Панчишина. В расположении сборной Молдовы находится Владислав Бабогло.

К тренировочному процессу, который начнется 9 октября, будут привлечены и несколько игроков молодежного состава.

В середине октября ожидается возвращение в общую группу после травмы защитника национальной сборной Украины Алексея Сыча.

Сейчас футболисты «Карпат» занимают 8 место в чемпионате с 11 очками и следующий матч проведут 19 октября с «Эпицентром».

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал матч 8 тура УПЛ против «Александрии».