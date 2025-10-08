Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 октября 2025, 07:28 |
ВИДЕО. «Нейтралка» во всей «красе»: Андреева «устала» от этого тенниса

Альтернатива слову «е***чий» просто не вместилась в заголовок...

08 октября 2025, 07:28 |
ВИДЕО. «Нейтралка» во всей «красе»: Андреева «устала» от этого тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

7 октября пятая ракетка мира Мирра Андреева вылетела с престижного турнира WTA 1000 в Ухане (Китай) от 37-летней Лауры Зигемунд.

Андреева считалась очевидной фавориткой матча с немкой и, откровенно, опозорилась. Но не только потому что потерпела поражения, но и из-за своего поведения.

В середине второго сета Мирра допустила двойную ошибку и выдала коронную фразу в стиле Александра Бублика, да и в принципе всех уроженцев страны 404: «З***ал этот теннис е***ий».

А матч Андреева заканчивала так, как, наверное, она и ее команда считают подобающим для пятой лучшей теннисистки мира – в слезах, кусала себя за руки, била ракеткой по голове.

WTA 1000 Ухань. Хард, 1/16 финала

Мирра Андреева [5] – Лаура Зигемунд (Германия) – 7:6 (7:4), 3:6, 3:6

ВИДЕО. «Нейтралка» во всей «красе»: Андреева «устала» от этого тенниса

Мирра Андреева видео ненормативная и нецензурная лексика WTA Ухань Лаура Зигемунд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
