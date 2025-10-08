ФОТО. Вот чем занимается Цыганков, после того как не поехал в сборную
Виктор продолжает восстановление и уже тренируется
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков не сможет помочь национальной команде в октябрьских матчах отбора на ЧС из-за травмы.
По информации L'Esportiu de Catalunya, Виктор остался в Жироне и во время международной паузы решил восстановить физическую форму. Отмечается, что Виктор тренируется по индивидуальной программе, а это значит, что его возвращение в строй не за горами.
Ранее сообщалось, что защитник английского «Ноттингема» Александр Зинченко не сможет сыграть за сборную Украины в матчах квалификации на чемпионат мира, которые состоятся в октябре.
