  ФОТО. Вот чем занимается Цыганков, после того как не поехал в сборную
Испания
08 октября 2025, 21:16
ФОТО. Вот чем занимается Цыганков, после того как не поехал в сборную

Виктор продолжает восстановление и уже тренируется

ФОТО. Вот чем занимается Цыганков, после того как не поехал в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков не сможет помочь национальной команде в октябрьских матчах отбора на ЧС из-за травмы.

По информации L'Esportiu de Catalunya, Виктор остался в Жироне и во время международной паузы решил восстановить физическую форму. Отмечается, что Виктор тренируется по индивидуальной программе, а это значит, что его возвращение в строй не за горами.

Ранее сообщалось, что защитник английского «Ноттингема» Александр Зинченко не сможет сыграть за сборную Украины в матчах квалификации на чемпионат мира, которые состоятся в октябре.

Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма тренировка
Дмитрий Олейник Источник: L'Esportiu
MIRRA
так чим? ...
