Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Кудровки прокомментировал забитый гол с центра поля
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 22:33 |
496
1

Хавбек Кудровки прокомментировал забитый гол с центра поля

Артур Думанюк сознательно пробивал по воротам

07 октября 2025, 22:33 |
496
1 Comments
Хавбек Кудровки прокомментировал забитый гол с центра поля
ФК Кудровка. Артур Думанюк

Полузащитник «Кудровки» Артур Думанюк прокомментировал забитый гол с центра поля в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги против криворожского «Кривбасса» (1:3):

«Я пробивал сознательно. Тренер перед игрой подчеркивал, что Кемкин иногда далеко выходит. Я заметил это и решил попробовать – залетело».

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время Думанюк решил пробить по воротам «Кривбасса» сразу после розыгрыша мяча с центра поля. В итоге мяч попал в перекладину, после чего отскочил в ворота рикошетом от голкипера «горняков» Александра Кемкина.

По теме:
«Мои слова исказили». Турецкий тренер извинился перед Тураном и Шахтером
ФОТО. Умер легендарный экс-игрок и тренер Карпат. Чем известен Юрий Сусла?
Украина U-20 – Испания U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог автогол Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Александр Кемкин Кудровка Кривбасс - Кудровка Артур Думанюк
Дмитрий Вус Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Футбол | 07 октября 2025, 20:05 13
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ

Поединки на вылет «сине-желтые» начинают против грозного по имени оппонента

Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол
Футбол | 07 октября 2025, 22:02 0
Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол
Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол

Эвертон Рибейро защищает цвета «Баи»

Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07.10.2025, 07:10
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Футбол | 07.10.2025, 07:51
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Це ще раз доводить, що на полі не можна втрачати концентрацію ні на секунду
Ответить
0
Популярные новости
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
06.10.2025, 23:01
Бокс
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 30
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем