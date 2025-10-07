Хавбек Кудровки прокомментировал забитый гол с центра поля

Полузащитник «Кудровки» Артур Думанюк прокомментировал забитый гол с центра поля в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги против криворожского «Кривбасса» (1:3):

«Я пробивал сознательно. Тренер перед игрой подчеркивал, что Кемкин иногда далеко выходит. Я заметил это и решил попробовать – залетело».

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время Думанюк решил пробить по воротам «Кривбасса» сразу после розыгрыша мяча с центра поля. В итоге мяч попал в перекладину, после чего отскочил в ворота рикошетом от голкипера «горняков» Александра Кемкина.