Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руководитель делегации: «Мы удивлены таким строгим решением по Синчуку»
Чемпионат мира
07 октября 2025, 20:42 |
Руководитель делегации: «Мы удивлены таким строгим решением по Синчуку»

Дмитрий Пелин утверждает, что вингер не нарушал регламентные нормы

Getty Images/Global Images Ukraine

Руководитель украинской делегации на чемпионате мира 2025 Дмитрий Пелин отреагировал на информацию о дисквалификации вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука на матч 1/8 финала мундиаля против сверстников из Испании:

«Мы удивлены таким быстрым и суровым решением дисциплинарных органов ФИФА и убеждены, что со стороны футболиста не было нарушения регламентных норм. Геннадий прибыл на стадион вместе с командой и в сопровождении официального представителя ФИФА поднялся на трибуну, где занял место, определенное для него.

Делегат ФИФА четко подчеркнул, что игрок не имеет права находиться в раздевалке, туннеле, на скамейке запасных или в технической зоне. Мы соблюдали эти требования. Делегат разрешил футболисту выполнить легкую разминку перед матчем, после чего Синчук вернулся на трибуну и оставался там на протяжении всего поединка».

Напомним, Геннадий Синчук принял участие в двух поединках группового этапа ЧМ-2025, где забил дважды и получил две желтые карточки. Из-за дисквалификации он пропустил матч третьего тура против Парагвая (2:1), однако находился в технической зоне, что противоречит регламенту.

Матч Украина U-20 – Испания U-20 состоится 7 октября в 22:30 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
якого х.. оцей Піпєлькін ще шось каже, йпрст...
сам прої..в, ще бл...  шось хоче...
в шию його нах.. ...
Ответить
+4
MIRRA
Нікчеми, що ви в тій делегації робите? ...здивовані вони
Ответить
+2
luceorius
 Яка ганьба ! Керівник делегації заслуговує негайного відкликання та звільнення.
Ответить
+1
Burevestnik
який коз. його туди пустив?
шо роблять адміністратори збірної? 
нах.. вони там?
Ответить
+1
sania
"Гравець не має права перебувати в роздягальні, тунелі, на лаві запасних чи в технічній зоні", він картку отримав чи чумою заразився? Дивні заборони, але їх потрібно дотримуватись. Я так розумію, що дисквал за розминку з командою, якщо він був на трибуні і на місці, що вказав спостерігач УЄФА?
Ответить
+1
Паша Мех
Ну и?????
Так кто прав?и где правда???
Кто о виноват???
Ответить
0
