Руководитель делегации: «Мы удивлены таким строгим решением по Синчуку»

Руководитель украинской делегации на чемпионате мира 2025 Дмитрий Пелин отреагировал на информацию о дисквалификации вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука на матч 1/8 финала мундиаля против сверстников из Испании:

«Мы удивлены таким быстрым и суровым решением дисциплинарных органов ФИФА и убеждены, что со стороны футболиста не было нарушения регламентных норм. Геннадий прибыл на стадион вместе с командой и в сопровождении официального представителя ФИФА поднялся на трибуну, где занял место, определенное для него.

Делегат ФИФА четко подчеркнул, что игрок не имеет права находиться в раздевалке, туннеле, на скамейке запасных или в технической зоне. Мы соблюдали эти требования. Делегат разрешил футболисту выполнить легкую разминку перед матчем, после чего Синчук вернулся на трибуну и оставался там на протяжении всего поединка».

Напомним, Геннадий Синчук принял участие в двух поединках группового этапа ЧМ-2025, где забил дважды и получил две желтые карточки. Из-за дисквалификации он пропустил матч третьего тура против Парагвая (2:1), однако находился в технической зоне, что противоречит регламенту.

Матч Украина U-20 – Испания U-20 состоится 7 октября в 22:30 по киевскому времени.