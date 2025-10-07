Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Сборная УКРАИНЫ
07 октября 2025, 18:45 | Обновлено 07 октября 2025, 19:17
532
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»

У сборной Украины есть проблемы с травмированными

07 октября 2025, 18:45 | Обновлено 07 октября 2025, 19:17
532
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев, который провел за национальную команду 36 матчей, отметил проблемы национальной команды в связи с травмами Виктора Цыганкова и Александра Зинченко, однако надеется, что тренер Сергей Ребров не ошибся с теми, кто должен их заменить.

«К сожалению, нам будет очень не хватать Александра Зинченко и Виктора Цыганкова – креативных исполнителей, которым в нужный момент было по силам взять игру на себя. Надеюсь, что Егор Ярмолюк сможет помочь, что его повреждение окажется не серьезным. Хотя скрывать не буду: при таких обстоятельствах наша средняя линия вызывает беспокойство, тем более, что в последние годы именно она была нашим «козырем».

«Остается надеяться, что Сергей Ребров не прогадает с теми, кто заменит травмированных», – сказал Шелаев.

Сборная Украины 10 октября сыграет матч отбора ЧМ-2026 против Исландии, а 16 октября против Азербайджана.

По теме:
Экс-хавбек сборной Украины: «Пришло его время заменить Довбика»
Эксперт: «Украинцы с испанцами решат судьбу матча в серии пенальти»
Исландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олег Шелаев сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу инсайд Виктор Цыганков Александр Зинченко Сергей Ребров
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку
Футбол | 07 октября 2025, 18:51 0
Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку
Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку

Давид Рая подписал новое соглашение, не изменяя срока сотрудничества

Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Футбол | 06 октября 2025, 19:59 1
Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»

Бывший главный тренер киевлян попытался предусмотреть действия коуча в ситуации с Ярмоленко

Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07.10.2025, 07:10
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 08:06
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Футбол | 07.10.2025, 12:39
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 29
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 3
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем