Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
У сборной Украины есть проблемы с травмированными
Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев, который провел за национальную команду 36 матчей, отметил проблемы национальной команды в связи с травмами Виктора Цыганкова и Александра Зинченко, однако надеется, что тренер Сергей Ребров не ошибся с теми, кто должен их заменить.
«К сожалению, нам будет очень не хватать Александра Зинченко и Виктора Цыганкова – креативных исполнителей, которым в нужный момент было по силам взять игру на себя. Надеюсь, что Егор Ярмолюк сможет помочь, что его повреждение окажется не серьезным. Хотя скрывать не буду: при таких обстоятельствах наша средняя линия вызывает беспокойство, тем более, что в последние годы именно она была нашим «козырем».
«Остается надеяться, что Сергей Ребров не прогадает с теми, кто заменит травмированных», – сказал Шелаев.
Сборная Украины 10 октября сыграет матч отбора ЧМ-2026 против Исландии, а 16 октября против Азербайджана.
