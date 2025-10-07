С участием Динамо. Назван самый рейтинговый матч сезона УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 18:22 | Обновлено 07 октября 2025, 19:17
Игру Карпат и Динамо смотрели больше всего

ФК Карпаты

Клуб Карпаты сообщил, что недавний яркий матч 7-го тура чемпионата Украины против Динамо (3:3) стал самым рейтинговым в нынешнем сезоне УПЛ.

Аудитория встречи только на профильном канале УПЛ-ТВ составила 297 тысяч зрителей, что является рекордом сезона.

В этом матче Карпаты вели в счете 2:0, затем киевляне забили в ответ три гола, но пропустили на 90+3 минуте после дальнего удара Дениса Мирошниченко.

В скором времени рекорд сезона могут побить сразу два матча Динамо и Шахтера – в Кубке Украины и УПЛ.

УПЛ-ТВ Карпаты Львов Динамо Киев Карпаты - Динамо Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
