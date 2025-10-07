С участием Динамо. Назван самый рейтинговый матч сезона УПЛ

Клуб Карпаты сообщил, что недавний яркий матч 7-го тура чемпионата Украины против Динамо (3:3) стал самым рейтинговым в нынешнем сезоне УПЛ.

Аудитория встречи только на профильном канале УПЛ-ТВ составила 297 тысяч зрителей, что является рекордом сезона.

В этом матче Карпаты вели в счете 2:0, затем киевляне забили в ответ три гола, но пропустили на 90+3 минуте после дальнего удара Дениса Мирошниченко.

В скором времени рекорд сезона могут побить сразу два матча Динамо и Шахтера – в Кубке Украины и УПЛ.