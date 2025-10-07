ФОТО. Анти-Халеп. Бывшая 46-я ракетка увеличила грудь и вернулась в теннис

После почти года отсутствия из-за проблем с внутренним ухом, француженка Осеан Доден, бывшая 46-я ракетка мира, вернулась на корт на турнире ITF W35 Реймсе. Во время этой долгой паузы она также решила осуществить свою давнюю мечту – сделать операцию по увеличению груди.

В Реймсе Осеан выиграла два матча, а в четвертьфинале снялась после проигранного первого сета первой сеяной Манон Леонард.

Доден рассказала о проблемах со здоровьем, решении пойти на операцию, эмоциях после возвращения на корт и дальнейших планах:

– Осеан Доден, с турнира в Лиможе в декабре прошлого года вы исчезли из поля зрения. Что произошло?

– Все те же мои проблемы с внутренним ухом, из-за которых у меня случаются головокружения. Я пыталась сыграть в зале в конце 2024 года, потому что именно там симптомы меньше выражены, и мне легче. Но психологически это было слишком тяжело, и физически я все равно чувствовала сильный дискомфорт. Так что я решила сделать паузу, попробовать разобраться с проблемой и вернуться в форме. Проблема пока не решена, но немного полегчало. Я стараюсь аккуратно возвращаться, начиная с зала, поэтому и выбрала турнир в Реймсе.

– Вы уже говорили об этой проблеме раньше…

– Да, у меня это уже лет десять, и до сих пор точно не понятно, что с этим делать. Известно, что проблема во внутреннем ухе, но как ее решить — вариантов особо нет.

– Чем вы занимались эти 9 месяцев?

Это были настоящие американские горки. Я снова начала тренироваться через два месяца после того, как прекратила играть, – и занималась так три месяца. Потом пришло лето, а улучшений не было, и это подействовало на мораль. Я снова перестала тренироваться на 3–4 месяца. И вот уже месяц как я снова бью по мячу в Кап-д’Агде.

– В Instagram вы не скрывали редкого для спортсменки решения. Готовы говорить об этом открыто?

– Вы про грудь, да?

– Да. Все вспоминают Симону Халеп, которая, наоборот, уменьшила грудь, когда была юниоркой. Вы не боялись рисковать?

– Честно говоря, это был мой первый матч с новой грудью (интервью записано после ее победы в первом круге в Реймсе), но мне ничто не мешает, и это уже хорошо…

Это была вещь, которую я давно хотела сделать. И я подумала: раз уж все равно пришлось прерваться, а после операции нужно примерно два месяца на восстановление, то это идеальное время. Когда сезон идет, так не сделаешь. Поэтому я решила: «Раз уж я выхожу из игры на полгода – сделаю то, что давно хотелось».

Я предпочла сделать это сейчас, а не в 40 лет, когда карьера уже будет позади. Я очень довольна, нисколько не жалею, и мне это совершенно не мешает. Все мне говорили: «Ты больше не сможешь играть!» – как будто я поставила себе арбузы (смеется). Да, грудь не маленькая, но она мне не мешает. Есть специальные спортивные бюстгальтеры.

Вы упомянули Симону Халеп – у нее была действительно очень большая грудь, и это мешало. А у меня, наверное, просто я первая, кто играет с грудными имплантами. Ну что ж, когда-то кто-то должен быть первым.

RMC Sport. Осеан Доден

– Хирург не предупреждал вас о возможных последствиях? Он знал, что вы – профессиональная спортсменка?

– Да, он меня хорошо знает, он даже приходил ко мне на Ролан Гаррос. Он мой друг, так что мы многое обсудили заранее: где ставить импланты, чтобы они не мешали, как правильно подобрать поддержку – бюстгальтер и так далее. Женские штучки. Все было продумано. Я спросила у него, и он сказал, что это не будет мешать. Если бы он сказал обратное, возможно, я бы не стала делать… Хотя, кто знает.

– Вы говорите об этом так естественно…

– Ну да, я не заморачиваюсь. Я здесь, чтобы кайфовать, получать удовольствие от жизни. Я – «натюр пейнтюр» (натуральная, как есть).

– Возвращаясь к вашей проблеме с ухом: вы говорите, что в зале легче. Значит, на улице все гораздо хуже?

– Да, особенно на солнце – становится практически невозможно играть. На корте я вижу три мяча, это очень тяжело. Почему в зале легче – не могу объяснить, возможно, потому что нет неба над головой. У меня начинается головокружение, ощущение нестабильности, как будто кружится голова. Думаю, жара и солнечный свет все усугубляют.

– Как вы себя почувствовали на корте после возвращения?

– Нормально. Физически, конечно, тяжеловато, особенно потому что уровень игры растет. Пока не играешь, другие девочки прогрессируют. Но я люблю зальные турниры, мне они в кайф. Я снова получаю удовольствие – этот предматчевый мандраж, само ожидание матча, я скучала. Что касается ощущений на корте – пока все неплохо.

Я стараюсь придерживаться своих игровых схем. Но физически, конечно, будет тяжело – особенно в начале, потому что я не так много занималась физической подготовкой, больше просто била по мячу. Но все нормально, я не загоняю себя, хотя, конечно, хотелось бы выдерживать хотя бы несколько матчей подряд.

– Наверняка после такого длительного отсутствия вы сможете воспользоваться замороженным рейтингом?

– Да, по-моему, он заморожен на уровне 110.

– То есть Australian Open входит в планы?

– Да, если смогу играть на открытом воздухе. Думаю, к тому времени все будет в порядке, и я, скорее всего, сыграю в квалификации Australian Open. Надеюсь, по крайней мере. Время летит быстро, уже октябрь, так что это вполне реальная цель.

– Вопрос наивный: а как вы жили без доходов в течение 9 месяцев?

– На те средства, которые были заработаны раньше. Сложно, но возможно.

– То есть за счет чека с Australian Open 2024 (выход в 1/8 финала тогда принес ей около 230 000 евро — прим. ред.)?

– Да. Миллионершей я себя не считаю, но благодаря тому, что откладывала с начала карьеры, удалось обеспечить себе жизнь на это время.