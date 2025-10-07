Сборная Украины отправилась на сборы, в рамках которых продолжит играть квалификацию к чемпионату мира 2026 года. Первый соперник национальной команды в октябре – сборная Исландии, гостевой матч против которой состоится 10 октября в Рейкьявике. После этого, 13 октября, в Кракове «сине-желтые» сыграют с Азербайджаном.

В первом видео из расположения сборной УАФ собрала первые кадры прибытия игроков в расположение команды, веселую викторину на знание об Исландии, яркий челлендж на самое громкое приветствие и показала атмосферу внутри сборной Украины.

ВИДЕО. Возвращение Малиновского. Что сборники знают об Исландии?