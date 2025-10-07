Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Возвращение Малиновского. Что сборники знают об Исландии?
Чемпионат мира
07 октября 2025, 15:11
УАФ поделилась первым видео по октябрьскому сбору национальной команды

УАФ

Сборная Украины отправилась на сборы, в рамках которых продолжит играть квалификацию к чемпионату мира 2026 года. Первый соперник национальной команды в октябре – сборная Исландии, гостевой матч против которой состоится 10 октября в Рейкьявике. После этого, 13 октября, в Кракове «сине-желтые» сыграют с Азербайджаном.

В первом видео из расположения сборной УАФ собрала первые кадры прибытия игроков в расположение команды, веселую викторину на знание об Исландии, яркий челлендж на самое громкое приветствие и показала атмосферу внутри сборной Украины.

видео сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
