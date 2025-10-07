Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший бомбардир Европы определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Германия
07 октября 2025, 13:13 | Обновлено 07 октября 2025, 13:14
859
0

Лучший бомбардир Европы определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Гарри Кейн останется в мюнхенской «Баварии»

07 октября 2025, 13:13 | Обновлено 07 октября 2025, 13:14
859
0
Лучший бомбардир Европы определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает Mirror Football.

По информации источника, 32-летний футболист принял решение продлить соглашение с немецким клубом. действующий контракт истекает летом 2027 года. Гарри отбросил вариант продолжения карьеры в Англии.

В текущем сезоне Гарри Кейн провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Больше Кейна в текущем сезоне европейских чемпионатов не забил никто.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансфер вингера «Баварии».

По теме:
Не менее 35 миллионов. Бавария нашла нового вингера в Бундеслиге
В Манчестер Сити приняли решение по Родри на фоне интереса Реала
ФОТО. Гарри Кейн рассказал о своих дальнейших планах. Неожиданный итог
Гарри Кейн Бавария чемпионат Германии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: The Mirror
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик присоединился к восстановлению музея Шухевича во Львове
Бокс | 07 октября 2025, 08:07 4
Усик присоединился к восстановлению музея Шухевича во Львове
Усик присоединился к восстановлению музея Шухевича во Львове

«Отдаем дань прошлому для того, чтобы наше будущее было светлым», - сказал Усик

Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07 октября 2025, 07:10 28
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Андрей Лунин хотел быть первым номером в команде

ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Футбол | 07.10.2025, 02:38
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Футбол | 07.10.2025, 12:20
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 21
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 3
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 8
Футбол
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
05.10.2025, 20:07 2
Футбол
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем