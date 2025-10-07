Лучший бомбардир Европы определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Гарри Кейн останется в мюнхенской «Баварии»
Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает Mirror Football.
По информации источника, 32-летний футболист принял решение продлить соглашение с немецким клубом. действующий контракт истекает летом 2027 года. Гарри отбросил вариант продолжения карьеры в Англии.
В текущем сезоне Гарри Кейн провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Больше Кейна в текущем сезоне европейских чемпионатов не забил никто.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансфер вингера «Баварии».
