Реал готовит 100-миллионный трансфер. Это один из лучших вингеров мира

Мадридский «Реал» интересуется французским вингером мюнхенской «Баварии» Майклом Олисе, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, потенциальный трансфер 23-летнего футболиста обойдется королевскому клубу в 100 миллионов евро, в которые его и оценивает известный портал Transfermarkt.

В сезоне 2025/26 Майкл Олисе провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

В обновленном рейтинге претендентов на Золотой мяч 2026 Майкл Олисе занял 8-е место.