Реал готовит 100-миллионный трансфер. Это один из лучших вингеров мира
Майкл Олисе из «Баварии» может сменить клубную прописку
Мадридский «Реал» интересуется французским вингером мюнхенской «Баварии» Майклом Олисе, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, потенциальный трансфер 23-летнего футболиста обойдется королевскому клубу в 100 миллионов евро, в которые его и оценивает известный портал Transfermarkt.
В сезоне 2025/26 Майкл Олисе провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
В обновленном рейтинге претендентов на Золотой мяч 2026 Майкл Олисе занял 8-е место.
