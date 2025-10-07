Как Ванат поставил xG на место. Радостные моменты уик-энда

«Рома» выдала лучший по очкам старт в Серии А более чем за десятилетие. Вот вам и Гасперини, который «не подходит большим командам». Кажется, при определенных обстоятельствах и условиях – вполне подходит. Конечно, можно придраться к отдельным моментам – плохой атаке и откровенной удаче у собственных ворот – но зачем? «Рома» на вершине таблицы Серии А. Не будет там уже по итогам следующего тура? Ну, и не должна. Не финиширует даже в топ-4 в сезоне? И хорошо, потому что в чемпионате есть 4 действительно более сильные по составу команды. Но на данный момент «Рома» выше всех них. Более успешна. В одном из самых конкурентных чемпионатов мира. В следующем сезоне после 3 прощаний с тренерами за год. Это огромный успех, которому стоит радоваться. Возможно, «Рома» на правильном пути. Рим заслуживает хотя бы одну хорошую команду.

Этот текст – о таких, как «Рома» и Гасперини. О клубах и личностях, которые в прошлые выходные подарили нам поводы для доброй улыбки и радости. Все гаранты нашей теплоты на душе – здесь. Читайте, чтобы почувствовать себя лучше.

Элитный вингер для элитной лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Когда летом Луис Диас уезжал из АПЛ, я, конечно, осознавал, что лигу покидает сильный футболист. Но на самом деле уехал не просто топ – а лучший левый вингер всего чемпионата. Ничего не имею против Диаса, колумбиец – очень крутой. Но сравните, например, с Ла Лигой, где слева есть и Вини, и Родриго, и Рафинья. Странно, что в лучшей лиге мира нет на позиции футболиста, который мог бы претендовать на Золотой мяч. А кто после переезда Диаса? Гакпо, Доку или Мартинелли? Так не должно быть в АПЛ. И как же замечательно, что проблемную позицию сразу «закрыл» Семеньо! Оформил 6+3 в 7 турах, больше голевых действий в АПЛ имеет только Холанд. А в последнем туре вообще получил мяч на фланге, сам протащил и забил. Один из лучших в мире слева прямо сейчас. Есть логика в том, что он появился именно в Англии: здесь он нужен как нигде больше.

Справедливый лидер

Иногда в футболе болеешь не за конкретный клуб, а за справедливость. Потому что часто ее в нашей повседневной жизни не хватает – тогда пусть хотя бы на зеленом газоне ее будет вдоволь. Так вот, наконец-то «Арсенал» – лидер АПЛ, и это максимально справедливо. «Ливерпуль» выигрывал в матчах, в которых не доминировал и везло. «Сити» уступал командам, которые вряд ли финишируют в зоне ЛЧ по итогам сезона. «Челси» допускал глупые потери. «Кристал Пэлас» – крутой, но, конечно, не выглядит по-чемпионски каждую неделю. А вот «Арсенал» вполне себе выглядит. Сейчас лучший и по фактическим, и по ожидаемым очкам. Вообще не теряет очки в дни, когда является фаворитом. Имеет лучшую защиту. Поэтому и лидер. Хорошо, что хоть кто-то получает то, что заслуживает.

Аморим in

Getty Images/Global Images Ukraine

Когда я просыпаюсь, то принимаю 2 новости об Амориме. Пока завтракаю, глазами пробегаюсь по еще 3. Обедаю с Аморимом, ужинаю с ним. Когда мне грустно, YouTube предлагает мне смотреть депрессивное видео о Рубене, а когда весело – также депрессивное о нем, но без вывода «надо выгонять». Когда я сплю, то во сне иду по пустой улице, вокруг ни души, а навстречу – Аморим. Слишком. Много. Аморима. В моей. Жизни. Я устал. Единственный способ это остановить – чтобы он начал побеждать. Тогда СМИ успокоятся. Поэтому начинаю за него болеть. На этой неделе выиграл у «Сандерленда» (2:0) едва ли не впервые в сезоне уверенно. Журналисты сделают паузу. Я смогу видеть лица людей, с которыми знаком лично, чаще, чем фото Аморима. Хотя бы какое-то время. Можете порадоваться за Аморима, а если не хотите – то хотя бы за меня.

Мастер больших матчей

Я считаю, что Мареска – тренер для элитных команд. «Челси» – уже топ, но Энцо должен тренировать кого-то более сильного. Не знаю, готов ли он, но что должен – точно. В эти выходные переиграл «Ливерпуль» (2:1). На КЧМ завалил «ПСЖ» (3:0). В прошлом чемпионате одолел Эмери и Хау. Только вопрос времени, когда под раздачу попадут Артета и Гвардиола. Тактические планы Марески – интересные, замены во время игры – часто такие, которые влияют на ход поединка. Ему нравится готовиться к большим матчам, он переигрывает в них своих визави и искренне радуется. Победы в таких поединках тем ценнее, чем сильнее твой клуб. Потому что «Ман Сити» выигрывает титулы в больших матчах, а «Челси» получает путевки в ЛЧ в меньших. Я думаю, растет замена для Пепа в Манчестере... А пока каждая дуэль Марески против топ-тренера – must watch. Разве это не замечательно?

Ванат и плевок на xG

Getty Images/Global Images Ukraine

В футболе существуют big chances – лучшие моменты для команды/футболиста в матче. Обычно это 0.3+ xG. Если твоя вероятность реализовать 30% или более – это большой шанс. Нормально ли не забивать в таких случаях? Да. Стоит реализовывать 1 из 2, чтобы тебя хвалили, 1 из 3 – чтобы к тебе не было больших претензий. Ванат в «Жироне» имел 3, ровно по 1 в каждом из 3 крайних поединков – и ни разу не забил. Упустил все топ-возможности. Но и гол забил в последнем туре: реализовал шанс на 0.06 xG. Обработал, подработал, пробил – все сделал идеально. Выборка в 5 матчей слишком мала, но пока Ванат – форвард, способный забивать только с неоптимальных позиций. Это плевок на xG-модель, проценты забить которой Влада вообще не волнуют: у него, видимо, свои. Так их эти навороченные статистики! Пусть знают свое место. Забудут? Ванат напомнит.

Киву – Слот 2.0

Стили румынского и нидерландского тренеров – абсолютно разные. Но идейно они делают одно и то же: упрощают игру. Пришли в свои нынешние клубы после объективно более статусных наставников – раз. Оба получили составы, которые эксперты заранее «похоронили», – два. Начали упрощать игру команды (Киву ставит навесбол, Слот в первый год – постоянные контратаки) – три. Арне с такими картами в итоге даже выиграл АПЛ. Выиграет ли Киву Серию А? Вряд ли. Но «Интер» уже в топ-4 и имеет лучшую атаку в чемпионате. Ну и 5-матчевую победную серию во всех турнирах тоже. Даже если титула не будет, то сама по себе ассоциация работы Киву с работой Слота – комплиментарная для начинающего тренера. Если Арне – сильный тренер, то Кристиан может стать не хуже. Приятная неожиданность.

Взрослые собрались поиграть

«Краду» идею у комментатора MEGOGO, который перед самым перерывом матча «Боруссии» и «Лейпцига» (1:1) назвал футбол команд «взрослым». Соглашаюсь на все 100%. Обычно Бундеслига – в хорошем смысле «детская». Здесь мало прагматичного мышления, минимум мыслей о будущем, главное – радость в моменте. Поэтому и футбол атака на атаку в 95% матчей. Тем ценнее, что местные топы могут и по-другому. Матч «шмелей» и «бычков» получился довольно скучным, но это хорошо. Раньше эти клубы играли между собой более результативно – и проваливались на европейской арене и допускали необязательные потери в Б1, потому что не умели защищаться. Теперь обе умеют. Обе знают, что делать, не только когда мяч у тебя в ногах – но и когда у соперника. Чудом не сыграли 0:0. «Боруссия» и «Лейпциг» повзрослели. Теперь смогут выигрывать чаще.

Иллюзия гонки

Я понимаю, что «ПСЖ» выиграет Лигу 1. Вы понимаете, что «ПСЖ» выиграет Лигу 1. Любой футболист Лиги 1 знает. Даже далекие от футбола люди все осознают. Но всем нам нужна хотя бы видимость интриги. Чтобы момент триумфа парижан был хоть немного ценным. Чтобы мы чувствовали, что чемпионат не такой уж и слабый. Чтобы у нас была мотивация включать матчи Лиги 1. Чем позже «ПСЖ» оторвется от преследователей, тем лучше нам, зрителям. Поэтому приятно, что парижане не победили в чемпионате на выходных. Просто сейчас они единоличные лидеры первенства, но отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл, а таких ближайших не один: «Марсель», «Лион» и «Страсбург» делят второе место по набранным очкам. Уже октябрь, а «ПСЖ» все еще не чемпион! Лига 1 немного интереснее, чем мы ожидали. Радует.

Особенная игра

Getty Images/Global Images Ukraine

Моуринью вряд ли когда-нибудь вернется на свой прежний уровень. Вряд ли когда-нибудь снова получит шанс тренировать одну из лучших команд мира. Эпоха прошла. Теперь другие времена, а на коне другие тренеры. Но Жозе еще не ушел с ярмарки. Пока что нет. В воскресенье он если не сбросил с лошади, то хотя бы заставил остановиться одного топ-всадника – Фариоли. Тот едва не стал чемпионом Нидерландов с «Аяксом», а теперь выиграл 9 матчей подряд во главе «Порту». Но юбилей не состоялся: 0:0 против «Бенфики» Моуринью. И какие же это 0:0! Фариоли – бывший ассистент Де Дзерби, поэтому его футбол – смелый и в атакующий. Но здесь его команда сыграла только 8:4 по ударам, суммарный xG в матче меньше единицы. Один из самых скучных поединков сезона вообще. Стало быть, победа Жозе не по счету, но по содержанию. Моур до сих пор в игре. И это замечательно, ведь такой умелый шоумен нужен европейскому футболу.

Самая хищная команда Ла Лиги

«Реал» выглядит довольно прагматично. Он не вырывает победы, а постепенно и методично разбирает оппонентов. «Барселона» накатывает волной и сносит с ног, она про агрессию. «Атлетико» как ленивый питон, который наелся и выползает на охоту раз в несколько недель. Тогда роль главного хищника Ла Лиги свободна – и ее примеряет на себя «Севилья». Переиграла «Барселону» (4:1), выжидая свои возможности. Искала лучший момент для атаки и кусала так больно, что нанесла сопернику одно из самых шокирующих поражений за последние годы. И, что важно, это не разовая акция: в прошлом туре «Севилья», например, 90 минут отбивалась – и забила в конце в одной из немногих быстрых атак (1:0). Она стабильно проигрывает владение и территорию – но побеждает. Такая «зубастая» команда в современном футболе – настоящая находка. Накусалась уже на топ-6. Дальше – больше.