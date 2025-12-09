Энцо МАРЕСКА: «В Челси все может измениться во время трансферного окна»

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска ответил на вопросы журналистов перед матчем шестого тура Лиги чемпионов. Во вторник, 9 декабря, лондонский клуб сыграет на выезде против итальянской «Аталанты».

– Есть ли новости о Лиаме Делапе и почему Коул Палмер не поехал?

– Да, к счастью, у Лиама нет перелома, так что это хорошие новости. Коул сейчас участвует в тренировочном процессе, но он недоступен и не может играть два матча подряд в течение трёх дней. Так что мы запланировали его восстановление, это просто способ защитить его от повреждений.

– Есть ли шанс сыграть в Лиге чемпионов у Уэсли Фофаны и Риса Джеймса? И ещё, проблема ли забивать голы из-за отсутствия Лиама Делапа? Жоау Педро не в лучшей форме...

– Да, Рис и Уэс оба с нами, так что оба готовы к игре против «Аталанты». Позже мы выберем основной состав. Что касается «девятки», Лиам уже два месяца не играл, к сожалению для него и к сожалению для нас. Жоау и Педру Нету играли «девяткой».

Поэтому мы пытаемся найти решение, понимая, что Лиам – важный футболист для нас, ему нужно играть, чтобы набирать форму и становиться всё лучше и лучше. К сожалению, Делап снова выбыл, но мы попытаемся найти оптимальное решение.

– Есть ли какие-то временные рамки для Делапа? Возможно, Рахим Стерлинг приходит вам на ум?

– Лиам, как я сказал в начале, к счастью, избежал перелома. Это хорошие новости для нас. Честно говоря, я не знаю, сколько он пропустит. Что касается Рахима, то, опять же, я говорил то же самое об Акселе Дисаси, они игроки «Челси». Сейчас декабрь, наступает январь, так что всё может измениться во время трансферного окна. Посмотрим.

– Насколько вас беспокоят три выездных матча подряд?

– Если говорить о выездных матчах, то в Премьер-лиге мы набрали больше очков на выезде, чем дома. В Лиге чемпионов мы провели два гостевых матча, сыграли вничью и проиграли.

Что касается выездных матчей, я не скажу, что мы к этому привыкли, потому что к этому сложно привыкнуть, но главная проблема, что между матчами нет перерыва. Мы играли два дня назад, но пытаемся адаптироваться.

– Как вы думаете, сколько еще вы сможете выжать из Алехандро Гарначо?

– Он может дать гораздо больше, но не только Алехандро. Мы говорим и о других игроках «Челси». С ним было довольно легко работать: он хочет учиться, открыт к новому, хорошо играет как с мячом, так и без него. И, опять же, в некоторых матчах он играет лучше, в некоторых старается показать себя. В целом, Гарначо хорошо справляется.