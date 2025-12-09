Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энцо МАРЕСКА: «В Челси все может измениться во время трансферного окна»
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 10:17 |
196
0

Энцо МАРЕСКА: «В Челси все может измениться во время трансферного окна»

Главный тренер английского клуба – о матче Лиги чемпионов против «Аталанты» и кадровых потерях

09 декабря 2025, 10:17 |
196
0
Энцо МАРЕСКА: «В Челси все может измениться во время трансферного окна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска ответил на вопросы журналистов перед матчем шестого тура Лиги чемпионов. Во вторник, 9 декабря, лондонский клуб сыграет на выезде против итальянской «Аталанты».

– Есть ли новости о Лиаме Делапе и почему Коул Палмер не поехал?

– Да, к счастью, у Лиама нет перелома, так что это хорошие новости. Коул сейчас участвует в тренировочном процессе, но он недоступен и не может играть два матча подряд в течение трёх дней. Так что мы запланировали его восстановление, это просто способ защитить его от повреждений.

– Есть ли шанс сыграть в Лиге чемпионов у Уэсли Фофаны и Риса Джеймса? И ещё, проблема ли забивать голы из-за отсутствия Лиама Делапа? Жоау Педро не в лучшей форме...

– Да, Рис и Уэс оба с нами, так что оба готовы к игре против «Аталанты». Позже мы выберем основной состав. Что касается «девятки», Лиам уже два месяца не играл, к сожалению для него и к сожалению для нас. Жоау и Педру Нету играли «девяткой».

Поэтому мы пытаемся найти решение, понимая, что Лиам – важный футболист для нас, ему нужно играть, чтобы набирать форму и становиться всё лучше и лучше. К сожалению, Делап снова выбыл, но мы попытаемся найти оптимальное решение.

Есть ли какие-то временные рамки для Делапа? Возможно, Рахим Стерлинг приходит вам на ум?

– Лиам, как я сказал в начале, к счастью, избежал перелома. Это хорошие новости для нас. Честно говоря, я не знаю, сколько он пропустит. Что касается Рахима, то, опять же, я говорил то же самое об Акселе Дисаси, они игроки «Челси». Сейчас декабрь, наступает январь, так что всё может измениться во время трансферного окна. Посмотрим.

Насколько вас беспокоят три выездных матча подряд?

– Если говорить о выездных матчах, то в Премьер-лиге мы набрали больше очков на выезде, чем дома. В Лиге чемпионов мы провели два гостевых матча, сыграли вничью и проиграли.

Что касается выездных матчей, я не скажу, что мы к этому привыкли, потому что к этому сложно привыкнуть, но главная проблема, что между матчами нет перерыва. Мы играли два дня назад, но пытаемся адаптироваться.

Как вы думаете, сколько еще вы сможете выжать из Алехандро Гарначо?

– Он может дать гораздо больше, но не только Алехандро. Мы говорим и о других игроках «Челси». С ним было довольно легко работать: он хочет учиться, открыт к новому, хорошо играет как с мячом, так и без него. И, опять же, в некоторых матчах он играет лучше, в некоторых старается показать себя. В целом, Гарначо хорошо справляется.

По теме:
Вулверхэмптон проиграл 8 матчей подряд в АПЛ впервые с 1982 года
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник ПСЖ дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов
Коуч Барселоны: «Мой внук – болельщик Айнтрахта»
Лига чемпионов Аталанта Челси Энцо Мареска Лиам Делап Алехандро Гарначо Рахим Стерлинг Уэсли Фофана Рис Джеймс
Николай Тытюк Источник: Football London
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Футбол | 08 декабря 2025, 19:32 1
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня

Ростислав Лях близок к трансферу в житомирский клуб

Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09 декабря 2025, 07:39 0
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины

Не стало Валентина Луценко...

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09.12.2025, 07:11
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09.12.2025, 07:54
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Известный киевский клуб намерен вернуться в УПЛ после сезона 2025/26
Футбол | 09.12.2025, 10:44
Известный киевский клуб намерен вернуться в УПЛ после сезона 2025/26
Известный киевский клуб намерен вернуться в УПЛ после сезона 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 2
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 11
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
07.12.2025, 22:56 12
Хоккей
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 1
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем