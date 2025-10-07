Соглашение достигнуто. Манчестер Сити отпустит футболиста в топ-клуб

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 октября 2025, 12:41 | Обновлено 07 октября 2025, 13:07
Мануэль Аканджи станет полноценным игроком «Интера»

07 октября 2025, 12:41 | Обновлено 07 октября 2025, 13:07
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Акаджи

Швейцарский защитник Мануэль Аканджи перейдет из «Манчестер Сити» в «Интер» на постоянной основе. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб активирует опцию выкупа арендованного швейцарца, которая составляет 15 миллионов евро. Условия контракта между сторонами согласованы, зарплата Аканджи будет составлять 4.5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Мануэль Аканджи провел 6 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Сити» приняли решение по Родри на фоне интереса «Реала».

Мануэль Аканджи Манчестер Сити Интер Милан Николо Скира трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
