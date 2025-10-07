Соглашение достигнуто. Манчестер Сити отпустит футболиста в топ-клуб

Швейцарский защитник Мануэль Аканджи перейдет из «Манчестер Сити» в «Интер» на постоянной основе. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб активирует опцию выкупа арендованного швейцарца, которая составляет 15 миллионов евро. Условия контракта между сторонами согласованы, зарплата Аканджи будет составлять 4.5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Мануэль Аканджи провел 6 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

