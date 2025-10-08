Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинскому игроку посоветовали отказаться от предложений Динамо и Шахтера
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 11:11 |
Полузащитник «Металлиста 1925» Иван Литвиненко рассказал об интересе со стороны грандов

Instagram. Иван Литвиненко

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Иван Литвиненко рассказал, что мог перейти в киевское «Динамо» или донецкий «Шахтер», однако ему посоветовали не делать этого:

– Я был в академии «Днепра». Был очень непростой период с 2014 по 2016 год. Я мог уйти, потом пришел тренер Иван Котенко, начавший мне доверять. Мне было 17. Я заиграл и потом появились предложения.

«Шахтер» и «Динамо» интересовались мной, это был последний год ДЮФЛ. Однако Андрей Анатольевич Русол сказал, что не надо мне туда идти, ведь я воспитанник «Днепра». И меня взяли на сборы «Днепра-1».

Поэтому в 18 лет я уже попал в первую команду. Однако проблема заключалась в том, что я из академии «Днепра», а клуб был другим. Впоследствии все же удалось это решить. Всё было хорошо, я развивался, играл. «Днепр-1» вышел в УПЛ. Но Дмитрий Михайленко сделал ставку на Арсения Батагова в опорной зоне, а ведь был еще Сергей Кравченко.

‒ Что было дальше?

– Я перешел в дубль, а потом все, меня отпустили. Я поехал на просмотр в «Рух», они решили меня подписать. И в этот первый год мы заняли третье место в чемпионате дублеров, нас опередили только «Динамо» и «Шахтер». Это был интересный опыт. Тогда же я дебютировал в первой команде. Однако тогда эти эмоции не очень запомнились мне.

Вышло так, что я сыграл, а дальше пропасть – я вообще не играл. К сожалению, это не тот случай, когда дебютировал и пошло-поехало. Я сыграл и пропал, – рассказал Литвиненко.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Литвиненко с харьковским клубом истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.

Николай Титюк Источник: Украинский футбол
