Продажа зимой. Алонсо поставил крест на дорогостоящем трансфере Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не рассчитывает на бразильского форварда Эндрика. Об этом сообщает Touchline.

По информации источника, 43-летний специалист четко дал понять 19-летнему футболисту то, что он входит в его планы. Испанский гранд может попрощаться с бразильцем уже зимой.

В текущем сезоне Эндрик не получил ни одной игровой минуты. Он перешел в «Реал» из «Палмейраса» за 47,5 миллионов евро. Его рыночную стоимость веб-портал Transfermarkt оценивает в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит 100-миллионный трансфер вингера.