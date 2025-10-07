Продажа зимой. Алонсо поставил крест на дорогостоящем трансфере Реала
Эндрик может покинуть испанский клуб уже зимой
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не рассчитывает на бразильского форварда Эндрика. Об этом сообщает Touchline.
По информации источника, 43-летний специалист четко дал понять 19-летнему футболисту то, что он входит в его планы. Испанский гранд может попрощаться с бразильцем уже зимой.
В текущем сезоне Эндрик не получил ни одной игровой минуты. Он перешел в «Реал» из «Палмейраса» за 47,5 миллионов евро. Его рыночную стоимость веб-портал Transfermarkt оценивает в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит 100-миллионный трансфер вингера.
