ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ из-за нарушений наказал Рух, Колос, Верес и Полесье

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял ряд важных решений после нарушений команд в Премьер-лиге и Кубке:

1. Рассмотрев материалы о матче Кубка Украины по футболу сезона-2025/2026 ФК «Рух» (Львов) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 24 сентября 2025 года, обязал ФК «Рух» (Львов) заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за бросание на футбольное поле и в игровую зону посторонних предметов.

2. Рассмотрев материалы о матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Металлист 1925» (Харьков) – ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 28 сентября 2025 года, обязал ФК «Колос» (Ковалевка) заплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен за повторную задержку начала матча, применил к ФК «Металлист 1925» (Харьков) санкцию в виде предупреждения за задержку начала матча.

3. Рассмотрев материалы по матчу седьмого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Верес» (Ровно) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 29 сентября 2025 года, обязал ФК «Полесье» (Житомир) заплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен за повторную задержку начала матча.

Кроме того, к ФК «Верес» (Ровно) применена санкция в виде предупреждения (за задержку начала матча). Клуб должен заплатить:

обязательный денежный взнос в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) гривен за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 15 (пятнадцать) единиц,

обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять приз) гривен за действия болельщиков, приведших к приостановке матча,

обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за бросание на футбольное поле и в игровую зону посторонних предметов,

обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен за несанкционированное появление в игровой зоне сторонней личности.