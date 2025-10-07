Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ из-за нарушений наказал Рух, Колос, Верес и Полесье
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ из-за нарушений наказал Рух, Колос, Верес и Полесье

Контрольно-дисциплинарный комитет принял ряд важных решений

ФК Полесье Житомир

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял ряд важных решений после нарушений команд в Премьер-лиге и Кубке:

1. Рассмотрев материалы о матче Кубка Украины по футболу сезона-2025/2026 ФК «Рух» (Львов) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 24 сентября 2025 года, обязал ФК «Рух» (Львов) заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за бросание на футбольное поле и в игровую зону посторонних предметов.

2. Рассмотрев материалы о матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Металлист 1925» (Харьков) – ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 28 сентября 2025 года, обязал ФК «Колос» (Ковалевка) заплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен за повторную задержку начала матча, применил к ФК «Металлист 1925» (Харьков) санкцию в виде предупреждения за задержку начала матча.

3. Рассмотрев материалы по матчу седьмого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Верес» (Ровно) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 29 сентября 2025 года, обязал ФК «Полесье» (Житомир) заплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен за повторную задержку начала матча.

Кроме того, к ФК «Верес» (Ровно) применена санкция в виде предупреждения (за задержку начала матча). Клуб должен заплатить:

  • обязательный денежный взнос в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) гривен за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 15 (пятнадцать) единиц,
  • обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять приз) гривен за действия болельщиков, приведших к приостановке матча,
  • обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за бросание на футбольное поле и в игровую зону посторонних предметов,
  • обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен за несанкционированное появление в игровой зоне сторонней личности.
чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос Верес Ровно Верес - Полесье КДК УАФ штрафы
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
