Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Известного футболиста атаковали в аэропорту. Увернулся чудом
Другие новости
07 октября 2025, 03:54 |
600
0

ФОТО. Известного футболиста атаковали в аэропорту. Увернулся чудом

Найеф Агерд подвергся нападению...

07 октября 2025, 03:54 |
600
0
ФОТО. Известного футболиста атаковали в аэропорту. Увернулся чудом
Instagram. Найеф Агерд

Защитник «Марселя» Найеф Агерд подвергся нападению в аэропорту Марселя перед вылетом на матчи сборной Марокко против Бахрейна и Конго в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

По данным BFM Marseille-Provence, в VIP-зале к футболисту подошёл мужчина, попросил сделать селфи и получить номер телефона. После отказа он попытался ударить игрока, но охрана быстро вмешалась, а нарушителя задержала полиция. Агерд не успел подать жалобу, так как спешил на рейс.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

29-летний защитник перешел в «Вест Хэм» из «Ренна» за 30 млн фунтов в 2022 году, сыграл 61 матч, забил 4 гола и выиграл Лигу конференций. После аренды в «Реал Сосьедаде» этим летом он перешел в «Марсель» за 20 млн фунтов.

Спортивный директор Мехди Бенатия отметил, что тренер Роберто Де Дзерби лично настоял на его трансфере: «Когда увидел его на сборе в США, сказал: «Остановите все, я хочу Агерда».

По теме:
Марсель забил три безответных гола аутсайдеру Лиги 1
Барса вне топ-5, где Реал? Названы фавориты Лиги чемпионов
Мбаппе возглавил гонку бомбардиров в Лиге чемпионов
фото Найеф Агерд Марсель сборная Марокко по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Футбол | 06 октября 2025, 06:47 19
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании

Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Бокс | 06 октября 2025, 05:40 4
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»

Шон Портер – о Кроуфорде

Новое лицо бокса хочет драться с Усиком. Ему пророчат корону Александра
Бокс | 06.10.2025, 21:48
Новое лицо бокса хочет драться с Усиком. Ему пророчат корону Александра
Новое лицо бокса хочет драться с Усиком. Ему пророчат корону Александра
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06.10.2025, 07:59
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 21
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 7
Бокс
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем