ФОТО. Известного футболиста атаковали в аэропорту. Увернулся чудом

Защитник «Марселя» Найеф Агерд подвергся нападению в аэропорту Марселя перед вылетом на матчи сборной Марокко против Бахрейна и Конго в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

По данным BFM Marseille-Provence, в VIP-зале к футболисту подошёл мужчина, попросил сделать селфи и получить номер телефона. После отказа он попытался ударить игрока, но охрана быстро вмешалась, а нарушителя задержала полиция. Агерд не успел подать жалобу, так как спешил на рейс.

29-летний защитник перешел в «Вест Хэм» из «Ренна» за 30 млн фунтов в 2022 году, сыграл 61 матч, забил 4 гола и выиграл Лигу конференций. После аренды в «Реал Сосьедаде» этим летом он перешел в «Марсель» за 20 млн фунтов.

Спортивный директор Мехди Бенатия отметил, что тренер Роберто Де Дзерби лично настоял на его трансфере: «Когда увидел его на сборе в США, сказал: «Остановите все, я хочу Агерда».