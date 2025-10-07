Унаи МЕЛЬГОСА: «Этот сбор будет похож на предыдущий»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Главный тренер сборной Украины U-21 поделился ожиданиями от октябрьской паузы на матчи сборных

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса поделился ожиданиями от октябрьской паузы в матчах сборных.

– Господин Мельгоса, какие основные задачи вы ставите перед командой на октябрьские матчи против Венгрии и Хорватии?

– У нас много новых игроков, поэтому в определенном смысле этот сбор будет похож на предыдущий. Мы постараемся заложить фундамент работы, чтобы футболисты могли развиваться вместе с командой. Соревновательный аспект также важен – у нас два официальных поединка и только три дня для подготовки.

– Каким был ваш подход при формировании состава? Какие качества игроков стали решающими?

– На наш подбор повлияло проведение чемпионата мира U-20, ведь он проходит в те же даты, что и наши матчи. Мы формировали состав после того, как команда U-20 определилась со своим окончательным списком. Из-за этого многие игроки, которые ранее привлекались в молодежную сборную, на этот раз не приедут. В то же время это открывает возможности для новых исполнителей. Посмотрим, как они проявят себя на этом уровне. Это шанс для них.

– Оба октябрьских поединка снова пройдут за пределами Украины. Как это влияет на подготовку и психологическое состояние команды?

– К сожалению, мы уже привыкли к тому, что все наши игры проходят за рубежом. Это реальность, в которой мы живем с самого начала, поэтому другого выхода, кроме как адаптироваться, нет.

– В составе команды есть футболисты, которые выступают за рубежом. Какую роль, по вашему мнению, они должны играть в игре сборной?

– Все исполнители важны – и те, кто играет за границей, и те, кто выступает в нашем чемпионате. Те, кто уехал за пределы Украины, прошли процесс адаптации к новым условиям, культурам и требованиям. Это помогает им расти как профессионалам, и я надеюсь, что этот опыт они смогут передать в сборной.

– Ожидаются ли тактические изменения по сравнению с предыдущими матчами отбора?

– В нашей игре всегда есть определенные детали, которые нужно адаптировать под конкретные встречи. Однако главное, чтобы команда оставалась узнаваемой – чтобы мы играли активно, с инициативой, а не просто ждали, пока что-то произойдет.

По теме:
ФОТО. Молодежная сборная U-21 начинает сборы перед играми отбора к ЧЕ-2027
С топ-форвардом. Мельгоса объявил заявку молодежной сборной Украины
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
