  Вратарь Кайрата пропустил пять голов от Реала. Казахстан принял решение
Лига чемпионов
08 октября 2025, 00:59
Вратарь Кайрата пропустил пять голов от Реала. Казахстан принял решение

18-летний Шерхан Калмурза получил образовательный грант

08 октября 2025, 00:59
Вратарь Кайрата пропустил пять голов от Реала. Казахстан принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Шерхан Калмурза

18-летний Шерхан Калмурза, вратарь «Кайрата», провел самый важный матч в своей жизни, выйдя в стартовом поединке Лиги чемпионов против «Реала» (0:5).

После этого поединка правительство Казахстана решило поддержать молодого вратаря. Калмурза получил ректорский образовательный грант от министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека, о чем сообщило министерство на своем официальном сайте.

Ранее стало известно, сколько мадридский «Реал» заработал за разгромную победу против «Кайрата» в матче основного этапа Лиги чемпионов 2025/26.

Реал Мадрид Кайрат Алматы Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник
