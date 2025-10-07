Экс-полузащитник сборной Украины дал точный прогноз на матч с Испанией

Сегодня, 7 октября сборная Украины U-20 проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Напомним, что по итогам основного этапа соревнований подопечные Дмитрия Михайленко выиграли свою группу В и попали на третью команду квартета С, которой и оказались испанцы. О перспективах «сине-желтых» в этом противостоянии сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Сергей, сборная Украина в 1/8 финала чемпионата мира U-20 встретится с Испанией. У кого больше шансов на выход в четвертьфинал турнира?

– Учитывая статус соперника на всех уровнях и всех соревнованиях, то можно предположить, что Испания считается фаворитом. Может, это и лучше, поскольку не будет такого давления, если бы противником была не столь именитая сборная. Обидно, что первое место в группе обесценивается. Тот же Парагвай, заняв второе место в нашем квартете, сыграет с Норвегией… Но если мы пройдем Испанию, то уберем с пути одного из главных претендентов на победу в этом турнире.

– Много знаешь об этой сборной?

– Не особо, поскольку эта команда, как и некоторые другие европейские сборные, представлены не самым сильнейшим составом. Клубы не отпустили многих своих игроков. Но в каком бы сочетании не были испанцы, они всегда сильны. Да, на групповом этапе пиренейцы выступили посредственно, но главную задачу на данный момент выполнили – вышли в плей-офф. Но то, что Испания не в сильнейшем составе добавляет Украине шансов на позитивный результат.

– Как оценишь выступление сборной Украины на групповом этапе?

– Я хорошо знаю главного тренера Дмитрия Михайленко, поскольку работал с ним и сейчас периодически мы общаемся. Мне известны его требования и принципы игры, они мне импонируют. Если какие-то нарекания по игре и были, то все перекрыл результат, он стопроцентный в плане места в своей группе. Одним словом: Молодцы!

– А кто из футболистов запомнился своей игрой?

– Я не хотел бы кого-то выделять, поскольку было видно, что все ребята работали с максимальной отдачей. У кого-то получалось лучше, у кого-то чуть хуже. Но если говорить в комплексе, видно, что на поле была команда единомышленников.

– Если не выйдем в 1/4 финала, выступление можно будет назвать удачным?

– Сборная Украины задачу-минимум выполнила. Но я уверен, что наша команда не собирается останавливаться на достигнутом. Не хочется вылетать после того, как выигрываешь свою группу.

– Каким будет твой прогноз на противостояние Украины и Испании?

– Верим в лучшее. Поставлю на результативную ничью (1:1), а в четвертьфинал мы выйдем после серии 11-метровых (улыбается).