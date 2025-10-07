Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-полузащитник сборной Украины дал точный прогноз на матч с Испанией
Сборная УКРАИНЫ
07 октября 2025, 07:30 | Обновлено 07 октября 2025, 07:36
1606
0

Экс-полузащитник сборной Украины дал точный прогноз на матч с Испанией

Сергей Кравченко считает, что у «сине-желтых» неплохие шансы на выход в четвертьфинал ЧМ-2025 (U-20)

07 октября 2025, 07:30 | Обновлено 07 октября 2025, 07:36
1606
0
Экс-полузащитник сборной Украины дал точный прогноз на матч с Испанией
УАФ. Сборная Украины U-20

Сегодня, 7 октября сборная Украины U-20 проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Напомним, что по итогам основного этапа соревнований подопечные Дмитрия Михайленко выиграли свою группу В и попали на третью команду квартета С, которой и оказались испанцы. О перспективах «сине-желтых» в этом противостоянии сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Сергей, сборная Украина в 1/8 финала чемпионата мира U-20 встретится с Испанией. У кого больше шансов на выход в четвертьфинал турнира?
– Учитывая статус соперника на всех уровнях и всех соревнованиях, то можно предположить, что Испания считается фаворитом. Может, это и лучше, поскольку не будет такого давления, если бы противником была не столь именитая сборная. Обидно, что первое место в группе обесценивается. Тот же Парагвай, заняв второе место в нашем квартете, сыграет с Норвегией… Но если мы пройдем Испанию, то уберем с пути одного из главных претендентов на победу в этом турнире.

– Много знаешь об этой сборной?
– Не особо, поскольку эта команда, как и некоторые другие европейские сборные, представлены не самым сильнейшим составом. Клубы не отпустили многих своих игроков. Но в каком бы сочетании не были испанцы, они всегда сильны. Да, на групповом этапе пиренейцы выступили посредственно, но главную задачу на данный момент выполнили – вышли в плей-офф. Но то, что Испания не в сильнейшем составе добавляет Украине шансов на позитивный результат.

– Как оценишь выступление сборной Украины на групповом этапе?
– Я хорошо знаю главного тренера Дмитрия Михайленко, поскольку работал с ним и сейчас периодически мы общаемся. Мне известны его требования и принципы игры, они мне импонируют. Если какие-то нарекания по игре и были, то все перекрыл результат, он стопроцентный в плане места в своей группе. Одним словом: Молодцы!

– А кто из футболистов запомнился своей игрой?
– Я не хотел бы кого-то выделять, поскольку было видно, что все ребята работали с максимальной отдачей. У кого-то получалось лучше, у кого-то чуть хуже. Но если говорить в комплексе, видно, что на поле была команда единомышленников.

– Если не выйдем в 1/4 финала, выступление можно будет назвать удачным?
– Сборная Украины задачу-минимум выполнила. Но я уверен, что наша команда не собирается останавливаться на достигнутом. Не хочется вылетать после того, как выигрываешь свою группу.

– Каким будет твой прогноз на противостояние Украины и Испании?
– Верим в лучшее. Поставлю на результативную ничью (1:1), а в четвертьфинал мы выйдем после серии 11-метровых (улыбается).

По теме:
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
ВИДЕО. Украина U-20 провела тренировку накануне игры с испанцами на ЧМ
Украина U-20 – Испания U-20. Текстовая трансляция матча
Сергей Кравченко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 Дмитрий Михайленко статьи эксклюзив сборная Парагвая по футболу U-20 Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 09:21 23
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо

Все из-за фанатов «орлов»

«Время вышло». Чемпион мира призвал принять радикальные меры по Довбику
Футбол | 07 октября 2025, 01:41 6
«Время вышло». Чемпион мира призвал принять радикальные меры по Довбику
«Время вышло». Чемпион мира призвал принять радикальные меры по Довбику

Франческо Грациани посоветовал Роме продать украинского нападающего

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 08:06
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Дело о банкротстве. Шахтер обратился в суд из-за трансфера игрока Динамо
Футбол | 07.10.2025, 07:41
Дело о банкротстве. Шахтер обратился в суд из-за трансфера игрока Динамо
Дело о банкротстве. Шахтер обратился в суд из-за трансфера игрока Динамо
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Футбол | 06.10.2025, 10:22
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 1
Бокс
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
06.10.2025, 08:13 10
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 21
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем