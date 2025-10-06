Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мата и Кьеллини инвестировали в женскую команду из Второй Лиги
Другие новости
06 октября 2025, 18:41 | Обновлено 06 октября 2025, 18:44
301
0

ФОТО. Мата и Кьеллини инвестировали в женскую команду из Второй Лиги

Интересная инвестиция от Хуана Маты и Джорджо Кьеллини

06 октября 2025, 18:41 | Обновлено 06 октября 2025, 18:44
301
0
ФОТО. Мата и Кьеллини инвестировали в женскую команду из Второй Лиги
The Times. Хуан Мата и Джорджо Кьеллини

Бывшие звезды «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса»Хуан Мата и Джорджо Кьеллини – стали инвесторами компании Mercury13, которая развивает женский футбол по мультиклубной модели.

Одним из ее новых активов стала женская команда «Bristol City Women», выступающая во втором дивизионе Англии.

Mercury13 планирует вложить 100 млн долларов в развитие женских клубов и уже владеет командой итальянского «Комо».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Несмотря на смену владельцев, «Бристоль Сити» сохранит название и будет играть на стадионе «Ashton Gate».

В Mercury13 уверены, что их подход к управлению независимыми женскими клубами создаст новый стандарт инвестиций в английский футбол.

По теме:
ФОТО. Дизайнер создал уникальные детские снимки Роналду, Месси и Неймара
ФОТО. Жена Зинченко показала свой сентябрь. Много милоты и стиля
ФОТО. Стало известно имя лучшей подруги Ямаля. Она из Барселоны
фото Хуан Мата Джорджо Кьеллини lifestyle бизнес
Максим Лапченко Источник: The Times
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига фанерных грандов
Футбол | 06 октября 2025, 17:00 14
Лига фанерных грандов
Лига фанерных грандов

Все больше команд в УПЛ осознают, что «Динамо» и «Шахтер» вовсе не являются несокрушимыми

Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05 октября 2025, 20:37 4
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча восьмого тура УПЛ 2025/26

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06.10.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06.10.2025, 07:59
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Сабо назвал главную проблему Шовковского в Динамо: «Я хорошо знаю Сашу»
Футбол | 06.10.2025, 17:56
Сабо назвал главную проблему Шовковского в Динамо: «Я хорошо знаю Сашу»
Сабо назвал главную проблему Шовковского в Динамо: «Я хорошо знаю Сашу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 5
Бокс
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
04.10.2025, 22:30
Бокс
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 18
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
05.10.2025, 13:01 8
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем