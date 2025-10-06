ФОТО. Мата и Кьеллини инвестировали в женскую команду из Второй Лиги

Бывшие звезды «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» – Хуан Мата и Джорджо Кьеллини – стали инвесторами компании Mercury13, которая развивает женский футбол по мультиклубной модели.

Одним из ее новых активов стала женская команда «Bristol City Women», выступающая во втором дивизионе Англии.

Mercury13 планирует вложить 100 млн долларов в развитие женских клубов и уже владеет командой итальянского «Комо».

Несмотря на смену владельцев, «Бристоль Сити» сохранит название и будет играть на стадионе «Ashton Gate».

В Mercury13 уверены, что их подход к управлению независимыми женскими клубами создаст новый стандарт инвестиций в английский футбол.