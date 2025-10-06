Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Игроки Шахтера присоединились к сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
06 октября 2025, 18:23 | Обновлено 06 октября 2025, 18:24
ВИДЕО. Игроки Шахтера присоединились к сборной Украины

От донецкого клуба Украину будут представлять 6 футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Футболисты донецкого «Шахтера» прибыли в расположение сборной Украины.

От «горняков» в заявку на октябрьские матчи попали: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Олег Очеретько, Артем Бондаренко.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашний, его примет польский город Краков.

