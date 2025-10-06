Футболисты донецкого «Шахтера» прибыли в расположение сборной Украины.

От «горняков» в заявку на октябрьские матчи попали: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Олег Очеретько, Артем Бондаренко.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашний, его примет польский город Краков.

ВИДЕО. Игроки Шахтера присоединились к сборной Украины