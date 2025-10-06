Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, что президент ЛНЗ сказал игрокам после победы над Шахтером
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 17:18 | Обновлено 06 октября 2025, 17:26
1

Стало известно, что президент ЛНЗ сказал игрокам после победы над Шахтером

Виктор Кравченко поблагодарил команду за игру против «горняков»

ФК ЛНЗ.

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, что президент «фиолетовых» Виктор Кравченко сказал футболистам после победы над Шахтером (4:1) в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.

– В раздевалке после матча вчера был президент команды – Виктор Кравченко. Что он сказал команде после игры?

– Президент поблагодарил ребят за игру и за те эмоции, которые они подарили. Сказал, что все могут гордиться этой победой, но расслабляться рано – впереди много работы, и нужно сохранять концентрацию и двигаться дальше.

– Предусмотрены ли премиальные за эту победу? И если да, то можете открыть, о какой сумме идет речь?

– Это уже наша внутренняя клубная кухня. То, что говорится в раздевалке, остается внутри команды, – сказал Каюк.

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.

По теме:
ВИДЕО. Игроки Шахтера присоединились к сборной Украины
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать такую ​​команду как Шахтер, но...»
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Если хочешь побеждать, то делаешь ставку на атаку»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Виктор Кравченко Василий Каюк
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Секрет полішинеля... Якщо суму преміальних знає команда, то це через годину знають всі , хто спілкується з футболістами... Це не дуже великі грорші, відносно теперішнього часу...
