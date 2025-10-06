Стало известно, что президент ЛНЗ сказал игрокам после победы над Шахтером

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, что президент «фиолетовых» Виктор Кравченко сказал футболистам после победы над Шахтером (4:1) в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.

– В раздевалке после матча вчера был президент команды – Виктор Кравченко. Что он сказал команде после игры?

– Президент поблагодарил ребят за игру и за те эмоции, которые они подарили. Сказал, что все могут гордиться этой победой, но расслабляться рано – впереди много работы, и нужно сохранять концентрацию и двигаться дальше.

– Предусмотрены ли премиальные за эту победу? И если да, то можете открыть, о какой сумме идет речь?

– Это уже наша внутренняя клубная кухня. То, что говорится в раздевалке, остается внутри команды, – сказал Каюк.

