Сборная УКРАИНЫ06 октября 2025, 14:19 |
1143
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, что он соскучился по сборной»
Украинский специалист высказался о Руслане Малиновском
06 октября 2025, 14:19 |
1143
0
Украинский специалист Мирон Маркевич высказался о возвращении в сборную полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского:
– Возвращается Руслан Малиновский. Сможет ли он дать новое дыхание сборной?
– Очень хочется на это надеяться. У Руслана серьезный опыт выступлений на высоком уровне. Уверен, что он соскучился по сборной. Важно, чтобы его кондиции позволяли рассчитывать на него, как на полноценную единицу.
Ранее Маркевич высказался о вызове в сборную Украины Николае Шапаренко и Владимире Бражко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 октября 2025, 08:13 9
«Горняки» неожиданно проиграли в УПЛ
Футбол | 06 октября 2025, 13:59 0
Звездная команда к 50-летию славной динамовской победы
Футбол | 06.10.2025, 06:23
Футбол | 06.10.2025, 09:21
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Комментарии 0
Популярные новости
06.10.2025, 07:59 1
05.10.2025, 09:29 12
05.10.2025, 12:47 18
06.10.2025, 05:40 1
04.10.2025, 23:27 7
04.10.2025, 21:34 1
05.10.2025, 07:07 7
04.10.2025, 17:36 14