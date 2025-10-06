Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, что он соскучился по сборной»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Украинский специалист высказался о Руслане Малиновском

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский специалист Мирон Маркевич высказался о возвращении в сборную полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского:

– Возвращается Руслан Малиновский. Сможет ли он дать новое дыхание сборной?

– Очень хочется на это надеяться. У Руслана серьезный опыт выступлений на высоком уровне. Уверен, что он соскучился по сборной. Важно, чтобы его кондиции позволяли рассчитывать на него, как на полноценную единицу.

Ранее Маркевич высказался о вызове в сборную Украины Николае Шапаренко и Владимире Бражко.

Руслан Малиновский сборная Украины по футболу Дженоа Мирон Маркевич
Даниил Кирияка Источник
