Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, что он соскучился по сборной»

Украинский специалист Мирон Маркевич высказался о возвращении в сборную полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского:

– Возвращается Руслан Малиновский. Сможет ли он дать новое дыхание сборной?

– Очень хочется на это надеяться. У Руслана серьезный опыт выступлений на высоком уровне. Уверен, что он соскучился по сборной. Важно, чтобы его кондиции позволяли рассчитывать на него, как на полноценную единицу.

