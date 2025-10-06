Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон Маркевич высказался относительно работы в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
06 октября 2025, 12:46 | Обновлено 06 октября 2025, 12:47
Мирон Маркевич высказался относительно работы в сборной Украины

Авторитетный тренер еще не сказал своего последнего слова в национальной команде

УАФ. Мирон Маркевич

В эксклюзивном интервью Meta.ua известный отечественный тренер Мирон Маркевич высказался о том, хочет ли он поработать у руля сборной Украины.

– Нужно было бы очень хорошо подумать, – сказал Мирон Богданович. – Много нюансов относительно непонимания ситуации вокруг сборной. Но я не могу категорически сказать – нет.

– Но вы ведь осуществили свою мечту лишь частично, когда пробыли у руля национальной команды всего четыре матча. Вы не сказали своего последнего слова. Не так ли?
– Да я не сказал последнего слова. Но если бы мне было чуть меньше лет (улыбается), я бы не сомневался в своем решении. Сейчас не хочетсяошибиться, это очень серьезная ответственность.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу
Сергей Демьянчук
Vitason
Чекаємо Маркевича у збірній України,це було б найбільш правильне рішення Шевченка і заслужене ,такий тренер повинен тренувати нашу збірну професіонал,досвідчений і патріот він би нікому не дозволив грати у півсили ,як це роблять зараз наші футболісти,гризли б землю ,щоб добитися результату,тому,що для Маркевича справа честі , тренувати збірну України!!!
