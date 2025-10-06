Мирон Маркевич высказался относительно работы в сборной Украины
Авторитетный тренер еще не сказал своего последнего слова в национальной команде
В эксклюзивном интервью Meta.ua известный отечественный тренер Мирон Маркевич высказался о том, хочет ли он поработать у руля сборной Украины.
– Нужно было бы очень хорошо подумать, – сказал Мирон Богданович. – Много нюансов относительно непонимания ситуации вокруг сборной. Но я не могу категорически сказать – нет.
– Но вы ведь осуществили свою мечту лишь частично, когда пробыли у руля национальной команды всего четыре матча. Вы не сказали своего последнего слова. Не так ли?
– Да я не сказал последнего слова. Но если бы мне было чуть меньше лет (улыбается), я бы не сомневался в своем решении. Сейчас не хочетсяошибиться, это очень серьезная ответственность.
