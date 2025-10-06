Маркевич ответил, виноват ли Шовковский в результатах Динамо

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о работе коуча киевского «Динамо» Александра Шовковского.

– Недавно вы сказали, что сменить главного тренера – это самое легкое. Но если смотреть на игру «Динамо», то света в конце туннеля не видно.

– Я не хочу оправдывать Шовковского. Результат – это работа главного тренера. В прошлом сезоне «Динамо» стало чемпионом. Костяк команды остался. Да, сейчас в чемпионате команда не проигрывает, но той игры, которая была чуть раньше, я не вижу. Поэтому здесь не только вина наставника.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных очков после 8 сыгранных туров.