Кейн, Холанд, Мбаппе. Претендентов на Золотую бутсу будет только трое?

Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе являются главными претендентами на Золотую бутсу в сезоне 2025/26.

Об этом свидетельствуют результаты форвардов за свои клубы в чемпионатах стран, где выступают.

На троих футболисты забили уже суммарно 29 голов: Гарри Кейн – 11 за Баварию в Бундеслиге, Эрлинг Холанд – 9 за Манчестер Сити в АПЛ, Килиан Мбаппе – 9 за Реал в Ла Лиге.

Среди всех бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов они уже лидируют с отрывом от остальных игроков.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

11 – Гарри Кейн (Бавария)

9 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

9 – Килиан Мбаппе (Реал)

6 – Хулиан Альварес (Атлетико)

6 – Антуан Семеньо (Борнмут)

5 – Винисиус Жуниор (Реал)

5 – Ансу Фати (Монако)

5 – Хоакин Паничелли (Страсбург)

5 – Луис Диас (Бавария)

5 – Джан Узун (Айнтрахт)

5 – Этта Эйонг (Леванте)