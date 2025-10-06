Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн, Холанд, Мбаппе. Претендентов на Золотую бутсу будет только трое?
Другие новости
06 октября 2025, 09:43 | Обновлено 06 октября 2025, 10:25
364
1

Кейн, Холанд, Мбаппе. Претендентов на Золотую бутсу будет только трое?

Форварды Баварии, Манчестер Сити и Реала очень результативно начали сезон 2025/26

06 октября 2025, 09:43 | Обновлено 06 октября 2025, 10:25
364
1 Comments
Кейн, Холанд, Мбаппе. Претендентов на Золотую бутсу будет только трое?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе являются главными претендентами на Золотую бутсу в сезоне 2025/26.

Об этом свидетельствуют результаты форвардов за свои клубы в чемпионатах стран, где выступают.

На троих футболисты забили уже суммарно 29 голов: Гарри Кейн – 11 за Баварию в Бундеслиге, Эрлинг Холанд – 9 за Манчестер Сити в АПЛ, Килиан Мбаппе – 9 за Реал в Ла Лиге.

Среди всех бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов они уже лидируют с отрывом от остальных игроков.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

  • 11 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 9 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 9 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 6 – Хулиан Альварес (Атлетико)
  • 6 – Антуан Семеньо (Борнмут)
  • 5 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 5 – Ансу Фати (Монако)
  • 5 – Хоакин Паничелли (Страсбург)
  • 5 – Луис Диас (Бавария)
  • 5 – Джан Узун (Айнтрахт)
  • 5 – Этта Эйонг (Леванте)
По теме:
ФОТО. Жена Зинченко показала свой сентябрь. Много милоты и стиля
ФОТО. Стало известно имя лучшей подруги Ямаля. Она из Барселоны
ФОТО. Гвардиола пригласит на ужин Фергюсона и Венгера. Вот почему
чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу статистика Золотая бутса Гарри Кейн Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Бундеслига Ла Лига Английская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05 октября 2025, 19:57 243
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Футбол | 05 октября 2025, 10:27 15
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030

Далеко не всегда проведение крупнейших спортивных турниров планеты является благом для страны…

Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч с Порту
Футбол | 06.10.2025, 08:59
Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч с Порту
Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч с Порту
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Футбол | 06.10.2025, 06:53
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
У Кейна в чемпіонаті на чотири матчі менше ніж у Холанда і Мбаппе. Але і Баварія виділяється на тлі інших команд Бундесліги
Ответить
0
Популярные новости
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 14
Футбол
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем