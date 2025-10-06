Кейн, Холанд, Мбаппе. Претендентов на Золотую бутсу будет только трое?
Форварды Баварии, Манчестер Сити и Реала очень результативно начали сезон 2025/26
Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе являются главными претендентами на Золотую бутсу в сезоне 2025/26.
Об этом свидетельствуют результаты форвардов за свои клубы в чемпионатах стран, где выступают.
На троих футболисты забили уже суммарно 29 голов: Гарри Кейн – 11 за Баварию в Бундеслиге, Эрлинг Холанд – 9 за Манчестер Сити в АПЛ, Килиан Мбаппе – 9 за Реал в Ла Лиге.
Среди всех бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов они уже лидируют с отрывом от остальных игроков.
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26
- 11 – Гарри Кейн (Бавария)
- 9 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 9 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 6 – Хулиан Альварес (Атлетико)
- 6 – Антуан Семеньо (Борнмут)
- 5 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 5 – Ансу Фати (Монако)
- 5 – Хоакин Паничелли (Страсбург)
- 5 – Луис Диас (Бавария)
- 5 – Джан Узун (Айнтрахт)
- 5 – Этта Эйонг (Леванте)
