«Абсолютный непрофессионализм» Известно, почему Шовковский не менял Михавко

2 октября 2025 года состоялся матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций между киевским «Динамо» и английским «Кристал Пэлас». Победу со счетом 0:2 одержала команда гостей.

В середине первого тайма Тарас Михавко получил травму после столкновения головами с соперником, но продолжил игру. На 29-й минуте игрок все-таки покинул поле, но замена была выполнена только через 5 минут.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, вместо Михавка на поле должен был появиться Василий Буртник, но тот был непереодетый и якобы забыл щитки в раздевалке. Источник называет эту ситуацию проявлением «абсолютного непрофессионализма».