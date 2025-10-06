Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Абсолютный непрофессионализм» Известно, почему Шовковский не менял Михавко
06 октября 2025, 23:36
«Абсолютный непрофессионализм» Известно, почему Шовковский не менял Михавко

Василий Буртник был не готов выйти на замену

2 октября 2025 года состоялся матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций между киевским «Динамо» и английским «Кристал Пэлас». Победу со счетом 0:2 одержала команда гостей.

В середине первого тайма Тарас Михавко получил травму после столкновения головами с соперником, но продолжил игру. На 29-й минуте игрок все-таки покинул поле, но замена была выполнена только через 5 минут.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, вместо Михавка на поле должен был появиться Василий Буртник, но тот был непереодетый и якобы забыл щитки в раздевалке. Источник называет эту ситуацию проявлением «абсолютного непрофессионализма».

Динамо Киев травма Кристал Пэлас Лига конференций Тарас Михавко Динамо - Кристал Пэлас Василий Буртник Игорь Бурбас Александр Шовковский
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Spaceman
Дегенеративна статєйка від дегенерата
Dfkbvj
Який тренер така і статєйка)))
