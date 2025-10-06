Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Ухане
6 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Германии Лауры Зигемунд (WTA 53). Поединок состоится первым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Даяны.
Победительница противостояния во втором круге поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевское «Динамо» не удержало победу в восьмом туре УПЛ
Янник не сумел доиграть поединок третьего раунда против Грикспора из-за судорог