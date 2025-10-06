Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Ухане

Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

6 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Германии Лауры Зигемунд (WTA 53). Поединок состоится первым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния во втором круге поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даяна Ястремская Лаура Зигемунд смотреть онлайн WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
