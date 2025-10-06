Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Германии Лауры Зигемунд (WTA 53). Поединок состоится первым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния во втором круге поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.

