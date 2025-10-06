ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволили тренера Мартина после ничьей с Фалкирком

Шотландский «Рейнджерс» уволил главного тренера команды Расселла Мартина после ничейного результата с клубом «Фалкирк».

В матче 7-го тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» на выезде сыграли вничью с командой «Фалкирк» со счетом 1:1.

По окончании матча на официальном сайте клуба сообщили об отставке специалиста. Мартин, ранее возглавлявший «Саутгемптон», продержался на посту в общей сложности четыре месяца.

«Рейнджерс» занимает восьмую строчку в турнирной таблице шотландского Премьершипа, в их активе 8 набранных очков.

Возможным сменщиком Мартина считается Стивен Джеррард, работавший в клубе из Глазго с 2018 по 2021 год.

В сентябре 2025 года сообщалось, что Джеррад может возглавить «Рэксхем».