Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволили тренера Мартина после ничьей с Фалкирком
Шотландия
06 октября 2025, 00:18 | Обновлено 06 октября 2025, 00:25
57
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволили тренера Мартина после ничьей с Фалкирком

39-летний шотландский специалист возглавил клуб в 2025 году

06 октября 2025, 00:18 | Обновлено 06 октября 2025, 00:25
57
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволили тренера Мартина после ничьей с Фалкирком
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Расселл Мартин

Шотландский «Рейнджерс» уволил главного тренера команды Расселла Мартина после ничейного результата с клубом «Фалкирк».

В матче 7-го тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» на выезде сыграли вничью с командой «Фалкирк» со счетом 1:1.

По окончании матча на официальном сайте клуба сообщили об отставке специалиста. Мартин, ранее возглавлявший «Саутгемптон», продержался на посту в общей сложности четыре месяца.

«Рейнджерс» занимает восьмую строчку в турнирной таблице шотландского Премьершипа, в их активе 8 набранных очков.

Возможным сменщиком Мартина считается Стивен Джеррард, работавший в клубе из Глазго с 2018 по 2021 год.

В сентябре 2025 года сообщалось, что Джеррад может возглавить «Рэксхем».

По теме:
Непонятные шотландские доны. Что нужно знать об Абердине
ФОТО. Порнозвезда-рекордсменка побывала на матче Премьер-лиги
Роковая ошибка. Украинский вратарь отличился автоголом в Шотландии
Расселл Мартин чемпионат Шотландии по футболу
Оксана Баландина Источник: ФК Рейнджерс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05 октября 2025, 19:57 221
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05 октября 2025, 12:47 17
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?

Сине-желтые сыграют с Испанией (скорее всего), Египтом или Австралией

Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Футбол | 05.10.2025, 23:44
Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Футбол | 05.10.2025, 17:26
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025
Футбол | 05.10.2025, 02:59
Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025
Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 18
Футбол
Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»
Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»
04.10.2025, 02:50
Бокс
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем