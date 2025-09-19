Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный английский футболист может возглавить клуб из Чемпионшипа
Англия
19 сентября 2025, 18:36 | Обновлено 19 сентября 2025, 18:37
226
0

Легендарный английский футболист может возглавить клуб из Чемпионшипа

Стивен Джеррард может приступить к работе с «Рексхэмом»

19 сентября 2025, 18:36 | Обновлено 19 сентября 2025, 18:37
226
0
Легендарный английский футболист может возглавить клуб из Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Английский специалист Стивен Джеррад может возглавить «Рэксхем». Об это сообщает The Sun.

По информации источника, 45-летний коуч может возглавить валлийский клуб. Сейчас с командой работает Фил Паркинсон.

«Рэксхем» выступает в Чемпиошипе. за 5 туров команда набрала 4 балла и занимает 21-е место турнирной таблицы.

Последним клубом, в которой работал Стивен Джеррард, был «Аль-Иттифак». С командой он проработал полтора года и с зимы 2025 года является безработным.

Ранее сообщалось о том, что Делле Алли может возглавить «Рэксхем».

По теме:
ЛЧ не обязательна. Руководство Ман Юнайтед сообщило задачу Амориму
Бернли – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Стивен Джеррард Рэксхем Аль-Иттифак Чемпионшип чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Бокс | 19 сентября 2025, 02:50 1
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»

Американец советует Кроуфорду повесить перчатки на гвоздь

Имад АШУР: «Не стоит спекулировать. Всем свое время»
Футбол | 19 сентября 2025, 18:21 0
Имад АШУР: «Не стоит спекулировать. Всем свое время»
Имад АШУР: «Не стоит спекулировать. Всем свое время»

Имад рассказал, были ли у него варианты продолжения тренерской карьеры

Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Футбол | 19.09.2025, 14:44
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18.09.2025, 22:30
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19.09.2025, 07:12
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 4
Бокс
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем