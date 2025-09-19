Легендарный английский футболист может возглавить клуб из Чемпионшипа

Английский специалист Стивен Джеррад может возглавить «Рэксхем». Об это сообщает The Sun.

По информации источника, 45-летний коуч может возглавить валлийский клуб. Сейчас с командой работает Фил Паркинсон.

«Рэксхем» выступает в Чемпиошипе. за 5 туров команда набрала 4 балла и занимает 21-е место турнирной таблицы.

Последним клубом, в которой работал Стивен Джеррард, был «Аль-Иттифак». С командой он проработал полтора года и с зимы 2025 года является безработным.

Ранее сообщалось о том, что Делле Алли может возглавить «Рэксхем».