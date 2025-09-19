Легендарный английский футболист может возглавить клуб из Чемпионшипа
Стивен Джеррард может приступить к работе с «Рексхэмом»
Английский специалист Стивен Джеррад может возглавить «Рэксхем». Об это сообщает The Sun.
По информации источника, 45-летний коуч может возглавить валлийский клуб. Сейчас с командой работает Фил Паркинсон.
«Рэксхем» выступает в Чемпиошипе. за 5 туров команда набрала 4 балла и занимает 21-е место турнирной таблицы.
Последним клубом, в которой работал Стивен Джеррард, был «Аль-Иттифак». С командой он проработал полтора года и с зимы 2025 года является безработным.
Ранее сообщалось о том, что Делле Алли может возглавить «Рэксхем».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец советует Кроуфорду повесить перчатки на гвоздь
Имад рассказал, были ли у него варианты продолжения тренерской карьеры