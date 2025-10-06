Защитник Динамо: «Неудачный отрезок, такое бывает. Нужно пройти это»
Владислав Захарченко подвел итоги матча с «Металлистом 1925»
Дебютант киевского «Динамо» на уровне Украинской Премьер-лиги, Владислав Захарченко, прокомментировал матч с харьковским «Металлистом 1925». Команды в поединке восьмого тура национальной лиги не выявили сильнейшего – 1:1.
– Ожидал ли ты, что придется так рано выйти на поле? Был ли готов к игре?
– Да, конечно, все, кто находится на скамейке запасных, готовы в любой момент выйти на поле. Так получилось, что Кристиан получил травму, и тренерский штаб решил довериться мне.
– Что произошло в моменте с пропущенным голом? Не добежали или не хватило концентрации?
– Не знаю, еще не смотрел этот эпизод. Во время игры трудно понять, кто куда не добежал. Будем смотреть, анализировать. Для этого у нас есть теория, каждый может для себя всё изучить.
– Ты уже дебютировал в Кубке Украины, теперь дебютировал в УПЛ. Какие впечатления?
– Конечно, приятно, когда тренерский штаб доверяет тебе. Все всегда хотят выходить на поле и помогать команде. Но сегодня нам не удалось выполнить задачу и взять три очка. Ничья – это, конечно, обидно, но дальше будет больше.
– Четвертая ничья подряд в чемпионате. Чувствуешь критику со стороны болельщиков и журналистов?
– Критика всегда есть. Я считаю, что это просто неудачный отрезок, такое иногда бывает. Нужно пройти через это.
