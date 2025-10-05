Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «В Динамо творится беспорядок». Сабо высказался о последних неудачах клуба
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 23:09 | Обновлено 05 октября 2025, 23:10
5

Легендарный динамовец переживает за родной клуб

1216
ФК Динамо. Йожеф Сабо

После четырех побед на старте сезона 2025/26 киевское «Динамо» неожиданно для всех стало растрачивать очки от тура к туру.

На этот раз подопечные Александра Шовковского сыграли с харьковским «Металлистом 1925» 1:1, что стало уже четвертой подряд ничьей столичного клуба.

Своими мыслями о неудачах «Динамо» с Sport.ua поделился экс-наставник «сине-белых» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– Что происходит с «Динамо» в последнее время?

– Не знаю, что там такое творится. Не знаю... То ли там болеют, то ли травмы, то ли еще что-то. Ну, нет такой команды, у которой была бы сила, скорость и все другие футбольные качества. Ничего этого нет. Ну, играют – и просто играют, и все. Я смотрел матч с «Металлистом 1925», и думаю: динамовцы хотят закончить 1:0. Нет. И получили мяч в свои ворота – и все.

– Это уже четвертая ничья подряд «Динамо» в чемпионате...

– А что тут поделаешь? Я не знаю, кто это сделал и как, но теперь в «Динамо» больше учителей, чем игроков. В клуб взяли человека, который бы помогал в стандартных положениях, потом еще что-то... Короче говоря, Бог его знает, что там придумали. Но ничего не получается.

– Каким вам видится выход в этой ситуации?

– Пусть в «Динамо» сами в этом разбираются. Ну какой выход? Там беспорядок. Там что-то делается в команде. Ну, не ходят на футбольном поле – надо отдавать себя игре. А скорости совсем нет. Абсолютно. Что тут еще сказать... Я сам очень переживаю по поводу того, как они играют в футбол. То один, то второй выходят на замену – и что? Пас поперек, поперек или назад, и снова – поперек, поперек или назад. Что тут делать? Такая ситуация, что над ней нужно Шовковскому думать.

Ранее экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал резонансный эпизод игры «Динамо» – «Металлист 1925».

Йожеф Сабо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925
ZANREGENT1993
Сабо за кротов переживает
avk2307
Якщо минуле вью Сабо було з посиланням від бульварної газети Блік, то це вью виходить що  він сам подзвонив автору допису тут  і запереживав.? І просив терміново розмістити....
Spaceman
Динамо без тренера довго не протягне..
