Задал ритм: украинец голом помог клубу одержать победу
Максим Хлань приложил руку к успешному результату «Гурника» Забже
В воскресенье, 5 октября, клуб «Гурник» Забже провел матч с варшавской «Легией» в 11-м туре высшей лиги чемпионата Польши.
Местом проведения встречи стал «Стадион имени Эрнеста Поля» в городе Забже.
Тренерский штаб хозяев в основном составе выпустил украинского вингера Максима Хланя, который отблагодарил за доверие. Уже на 22-й минуте украинец отличился голом, открыв счет в матче.
Хлань задал победный ритм команде – «Гурник» не сбился с пути и дожал соперника. В итоге – 3:1 в пользу «Гурника».
Чемпионат Польши. 11-й тур, 5 октября
«Гурник» Забже – «Легия» Варшава – 3:1
Голы: Хлань, 22; Сов, 31, 83 – Бичахчян, 90
🔚 | CUDOWNY WIECZÓR, KLASYK JEST NASZ! DZIĘKUJEMY PANOWIE! 🔝#GÓRLEG 3:1 pic.twitter.com/vDtdxaYthP— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) October 5, 2025
События матча
