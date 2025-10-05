Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Польши
Гурник Забже
05.10.2025 21:15 – FT 3 : 1
Легия
Польша
05 октября 2025, 23:32 | Обновлено 05 октября 2025, 23:52
287
0

Задал ритм: украинец голом помог клубу одержать победу

Максим Хлань приложил руку к успешному результату «Гурника» Забже

05 октября 2025, 23:32 | Обновлено 05 октября 2025, 23:52
287
0
Задал ритм: украинец голом помог клубу одержать победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

В воскресенье, 5 октября, клуб «Гурник» Забже провел матч с варшавской «Легией» в 11-м туре высшей лиги чемпионата Польши.

Местом проведения встречи стал «Стадион имени Эрнеста Поля» в городе Забже.

Тренерский штаб хозяев в основном составе выпустил украинского вингера Максима Хланя, который отблагодарил за доверие. Уже на 22-й минуте украинец отличился голом, открыв счет в матче.

Хлань задал победный ритм команде – «Гурник» не сбился с пути и дожал соперника. В итоге – 3:1 в пользу «Гурника».

Чемпионат Польши. 11-й тур, 5 октября

«Гурник» Забже – «Легия» Варшава – 3:1

Голы: Хлань, 22; Сов, 31, 83 – Бичахчян, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ваган Бичахчян (Легия), асcист Кацпер Урбански.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Ousmane Sow (Гурник Забже).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ousmane Sow (Гурник Забже).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Хлань (Гурник Забже), асcист Ousmane Sow.
Легия Варшава чемпионат Польши по футболу Гурник Забже видео голов и обзор Максим Хлань
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
