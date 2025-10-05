Задал ритм: украинец голом помог клубу одержать победу

В воскресенье, 5 октября, клуб «Гурник» Забже провел матч с варшавской «Легией» в 11-м туре высшей лиги чемпионата Польши.

Местом проведения встречи стал «Стадион имени Эрнеста Поля» в городе Забже.

Тренерский штаб хозяев в основном составе выпустил украинского вингера Максима Хланя, который отблагодарил за доверие. Уже на 22-й минуте украинец отличился голом, открыв счет в матче.

Хлань задал победный ритм команде – «Гурник» не сбился с пути и дожал соперника. В итоге – 3:1 в пользу «Гурника».

Чемпионат Польши. 11-й тур, 5 октября

«Гурник» Забже – «Легия» Варшава – 3:1

Голы: Хлань, 22; Сов, 31, 83 – Бичахчян, 90