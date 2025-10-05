Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Точный удар: украинский вингер забил головой в Польше
Польша
05 октября 2025, 21:50 | Обновлено 05 октября 2025, 22:40
Максим Хлань открыл счет в матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

22-летний украинский вингер Максим Хлань вышел в стартовом составе «Гурника» Забже на матч 11-го тура польской Экстраклясы.

Молодой игрок из Украины на 22-й минуте открыл счет в поединке против варшавской «Легии», записав на свой актив второй мяч в составе «Гурника».

В сентябре Максим впервые забил за «Гурник», поразив ворота дубля «Легии» в Кубке Польши.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
