22-летний украинский вингер Максим Хлань вышел в стартовом составе «Гурника» Забже на матч 11-го тура польской Экстраклясы.

Молодой игрок из Украины на 22-й минуте открыл счет в поединке против варшавской «Легии», записав на свой актив второй мяч в составе «Гурника».

В сентябре Максим впервые забил за «Гурник», поразив ворота дубля «Легии» в Кубке Польши.

ВИДЕО. Точный удар: украинский вингер забил головой в Польше