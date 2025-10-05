Польша05 октября 2025, 21:50 | Обновлено 05 октября 2025, 22:40
548
1
ВИДЕО. Точный удар: украинский вингер забил головой в Польше
Максим Хлань открыл счет в матче
05 октября 2025, 21:50 | Обновлено 05 октября 2025, 22:40
548
22-летний украинский вингер Максим Хлань вышел в стартовом составе «Гурника» Забже на матч 11-го тура польской Экстраклясы.
Молодой игрок из Украины на 22-й минуте открыл счет в поединке против варшавской «Легии», записав на свой актив второй мяч в составе «Гурника».
В сентябре Максим впервые забил за «Гурник», поразив ворота дубля «Легии» в Кубке Польши.
ВИДЕО. Точный удар: украинский вингер забил головой в Польше
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 октября 2025, 00:05 2
Александру не советуют драться в клетке
Футбол | 05 октября 2025, 17:26 156
Команда Бартуловича поздравила тренера с днем рождения хорошим результатом
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Футбол | 05.10.2025, 22:05
Футбол | 05.10.2025, 09:29
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Він мав би бути в збірній.
Популярные новости
04.10.2025, 21:34 1
03.10.2025, 18:41 118
04.10.2025, 00:02 2
04.10.2025, 13:37 4
05.10.2025, 12:47 17
03.10.2025, 19:42 7
05.10.2025, 07:56
04.10.2025, 07:05 5