УПЛ 2025/26: Динамо Киев – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч
Поединок восьмого тура чемпионата Украины состоится 5 октября и начнется в 15:30
5 октября, свою встречу восьмого тура проведут Динамо Киев и Металлист 1925. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Динамо Киев
Сезон для Динамо складывается таким образом, что надо делать акцент на внутреннюю арену, так как в еврокубках ловить нечего. Клуб начал чемпионат с четырех побед, что позволило захватить лидерство, но потом последовало три ничьи подряд, из-за чего команда откатилась на второе место, а отставание от первой строчки составляет два балла. Настоящие качели были в последнем туре на выезде против Карпат, уступали 0:2, потом вели 3:2, но результат не удержали, пропустив в компенсированное время – 3:3.
На этой неделе подопечные Александра Шовковского без особого сопротивления уступили Кристал Пэлас в Лиге конференций – 0:2, игра проходила на нейтральном поле в Польше. У футболистов пропала уверенность, так что победа важна в психологическом плане.
Металлист 1925
Перспективным получился старт для харьковского клуба, 14 очков в 7 матчах и текущее четвертое место, отставание от лидера составляет всего три очка. В последнем туре удалось обыграть в формально домашнем матче прямого конкурента Колос со счетом 1:0. Команда продолжила свою серию без поражений до 7 матчей во всех турнирах, причем в шести случаях удалось выиграть.
Формально Металлист 1925 является новичком элитного дивизиона, хотя вернулся в УПЛ после годичного отсутствия. Команда находится в хорошей форме, чего не скажешь о предстоящем сопернике, хотя при таких раскладах есть реальные шансы зацепиться за очки.
Личные встречи
В очных противостояниях столичный клуб владеет явным перевесом. Последний раз команды пересекались в позапрошлом сезоне, тогда Динамо выиграла оба матча с одинаковым счетом 4:2.
Прогноз
Хозяева фавориты этой пары, но при этом коэффициент на их успех стремительно растет.
Динамо не на ходу, так что многие ставят против столичного клуба. Предлагаю сделать ставку на обмен забитыми мячами за 1,8.
