Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УПЛ 2025/26: Динамо Киев – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч
Премьер-лига
Динамо Киев
05.10.2025 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 13:12 |
225
0

УПЛ 2025/26: Динамо Киев – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч

Поединок восьмого тура чемпионата Украины состоится 5 октября и начнется в 15:30

05 октября 2025, 13:12 |
225
0
УПЛ 2025/26: Динамо Киев – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч
ФК Динамо Киев

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

5 октября, свою встречу восьмого тура проведут Динамо Киев и Металлист 1925. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Динамо Киев

Сезон для Динамо складывается таким образом, что надо делать акцент на внутреннюю арену, так как в еврокубках ловить нечего. Клуб начал чемпионат с четырех побед, что позволило захватить лидерство, но потом последовало три ничьи подряд, из-за чего команда откатилась на второе место, а отставание от первой строчки составляет два балла. Настоящие качели были в последнем туре на выезде против Карпат, уступали 0:2, потом вели 3:2, но результат не удержали, пропустив в компенсированное время – 3:3.

На этой неделе подопечные Александра Шовковского без особого сопротивления уступили Кристал Пэлас в Лиге конференций – 0:2, игра проходила на нейтральном поле в Польше. У футболистов пропала уверенность, так что победа важна в психологическом плане.

Металлист 1925

Перспективным получился старт для харьковского клуба, 14 очков в 7 матчах и текущее четвертое место, отставание от лидера составляет всего три очка. В последнем туре удалось обыграть в формально домашнем матче прямого конкурента Колос со счетом 1:0. Команда продолжила свою серию без поражений до 7 матчей во всех турнирах, причем в шести случаях удалось выиграть.

Формально Металлист 1925 является новичком элитного дивизиона, хотя вернулся в УПЛ после годичного отсутствия. Команда находится в хорошей форме, чего не скажешь о предстоящем сопернике, хотя при таких раскладах есть реальные шансы зацепиться за очки.

Личные встречи

В очных противостояниях столичный клуб владеет явным перевесом. Последний раз команды пересекались в позапрошлом сезоне, тогда Динамо выиграла оба матча с одинаковым счетом 4:2.

Прогноз

Хозяева фавориты этой пары, но при этом коэффициент на их успех стремительно растет.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо – 1,71, ничья – 3,86, победа Металлиста 1925 – 4,75. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Динамо не на ходу, так что многие ставят против столичного клуба. Предлагаю сделать ставку на обмен забитыми мячами за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
5 октября 2025 -
15:30
Металлист 1925
Обе забьют 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Динамо Киев Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
