Кривбасс – Кудровка. Стали известны стартовые составы
Матч 8-го тура УПЛ начнется в 13:00
5 октября в 13:00 по киевскому времени начнется матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Кудровка».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Матч проходит в Кривом Роге на стадионе Горняк.
Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова. Матч проходит в Кривом Роге на стадионе Горняк.
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Кудровка:
