Кривбасс – Кудровка. Стали известны стартовые составы

5 октября в 13:00 по киевскому времени начнется матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Кудровка».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова. Матч проходит в Кривом Роге на стадионе Горняк.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Кудровка: