Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Кудровка. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 11:56 | Обновлено 05 октября 2025, 11:57
61
0

Кривбасс – Кудровка. Стали известны стартовые составы

Матч 8-го тура УПЛ начнется в 13:00

05 октября 2025, 11:56 | Обновлено 05 октября 2025, 11:57
61
0
Кривбасс – Кудровка. Стали известны стартовые составы
УПЛ

5 октября в 13:00 по киевскому времени начнется матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Кудровка».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова. Матч проходит в Кривом Роге на стадионе Горняк.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Кудровка:

По теме:
Виктория – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Защитник Оболони: «Мы и Верес не наиграли на победу»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Кудровка
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кудровка стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Футбол | 05 октября 2025, 09:29 4
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925

Бывший нападающий «бело-синих» считает, что у харьковчан есть шансы насолить авторитетному сопернику

Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Футбол | 04 октября 2025, 13:37 3
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо

Давид Беттони рассказал о своем разговоре с Зинедином и проблемах украинской команды

ВИДЕО. После дня рожденья. Игрок сборной Украины впервые забил в MLS
Футбол | 05.10.2025, 11:31
ВИДЕО. После дня рожденья. Игрок сборной Украины впервые забил в MLS
ВИДЕО. После дня рожденья. Игрок сборной Украины впервые забил в MLS
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Футбол | 04.10.2025, 12:51
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем