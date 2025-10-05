5 октября 2025 года, в воскресенье, в 13:00 стартует матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона «Горняк» в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Кудровка».

Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.