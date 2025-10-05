Украина. Премьер лига05 октября 2025, 11:10 | Обновлено 05 октября 2025, 11:11
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Кудровка
Матч 8-го тура УПЛ начнется в 13:00
05 октября 2025, 11:10 | Обновлено 05 октября 2025, 11:11
5 октября 2025 года, в воскресенье, в 13:00 стартует матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.
На поле стадиона «Горняк» в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Кудровка».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
