Стало известно, сыграют ли Цыганков и Крапивцов с Барселоной
Оба украинца пропустят дерби Каталонии
Стало известно, сыграют ли украинский вингер Виктор Цыганков и украинский голкипер Владислав Крапивцов в матче с «Барселоной».
По информации Хави Эспиносы, оба футболиста будут недоступны на предстоящее дерби Каталонии. Также игру пропустят Тома Лемар, Давид Лопес, Донни ван де Бек, Жоэль Рока, Аззедин Унаи и Алехандро Франсе.
Виктор Цыганков все еще восстанавливается от травмы, а Владислав Крапивцов играет с Украиной U-20 на молодежном чемпионате мира.
В текущем сезоен Виктор Цыганков провел 2 матча на клубном уровне и отличился одной голевой передачей.
В текущем сезоне Владислав Крапивцов провел 2 матча на клубном уровне, в которых пропустил 6 мячей.
Матч 9-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Барселоной 18 октября в 17:15 по Киеву.
Ранее стала известна оценка Ваната за супергол в ворота «Валенсии».
