Стало известно, сыграют ли Цыганков и Крапивцов с Барселоной

Стало известно, сыграют ли украинский вингер Виктор Цыганков и украинский голкипер Владислав Крапивцов в матче с «Барселоной».

По информации Хави Эспиносы, оба футболиста будут недоступны на предстоящее дерби Каталонии. Также игру пропустят Тома Лемар, Давид Лопес, Донни ван де Бек, Жоэль Рока, Аззедин Унаи и Алехандро Франсе.

Виктор Цыганков все еще восстанавливается от травмы, а Владислав Крапивцов играет с Украиной U-20 на молодежном чемпионате мира.

В текущем сезоен Виктор Цыганков провел 2 матча на клубном уровне и отличился одной голевой передачей.

В текущем сезоне Владислав Крапивцов провел 2 матча на клубном уровне, в которых пропустил 6 мячей.

Матч 9-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Барселоной 18 октября в 17:15 по Киеву.

Ранее стала известна оценка Ваната за супергол в ворота «Валенсии».