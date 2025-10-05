Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сыграют ли Цыганков и Крапивцов с Барселоной
Испания
05 октября 2025, 10:47 | Обновлено 05 октября 2025, 10:50
Стало известно, сыграют ли Цыганков и Крапивцов с Барселоной

Оба украинца пропустят дерби Каталонии

Стало известно, сыграют ли Цыганков и Крапивцов с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Стало известно, сыграют ли украинский вингер Виктор Цыганков и украинский голкипер Владислав Крапивцов в матче с «Барселоной».

По информации Хави Эспиносы, оба футболиста будут недоступны на предстоящее дерби Каталонии. Также игру пропустят Тома Лемар, Давид Лопес, Донни ван де Бек, Жоэль Рока, Аззедин Унаи и Алехандро Франсе.

Виктор Цыганков все еще восстанавливается от травмы, а Владислав Крапивцов играет с Украиной U-20 на молодежном чемпионате мира.

В текущем сезоен Виктор Цыганков провел 2 матча на клубном уровне и отличился одной голевой передачей.

В текущем сезоне Владислав Крапивцов провел 2 матча на клубном уровне, в которых пропустил 6 мячей.

Матч 9-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Барселоной 18 октября в 17:15 по Киеву.

Ранее стала известна оценка Ваната за супергол в ворота «Валенсии».

По теме:
Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Ванат изменит реальность Жироны». Реакция болельщиков на гол украинца
Килиан Мбаппе установил новые личные рекорды
Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Аззедин Унаи Донни ван де Бек Тома Лемар Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Жирона - Барселона Барселона Жоэль Рока
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
